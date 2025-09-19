Azt hitték a szabolcsi lányok, valaki befogadja őket – gyomorforgató, amit ezután tettek velük (fotókkal, videóval)

Emberkereskedelem családi vállalkozásban: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a nő és gyermekei ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és nyugat-európai országokban – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Forrás: police.hu

Emberkereskedelem Szabolcsban: Gyomorforgató dolgokat tett egy család a szabolcsi lányokkal

A vádirat szerint a családtagok 2018 őszétől alakítottak ki kapcsolatot kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekkel, akik közül a férfiakat a ház körüli munkákra fogták, a fiatal nőket pedig részben Magyarországon, részben külföldön prostituáltként dolgoztatták.