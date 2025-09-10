Akár emberölés miatt is elítélhetik azt a nevelőanyát: Nagyon durva üzenete volt a nyíregyházi nőnek aki a vád szerint embertelen szenvedéseket okozott kétéves nevelt kisfiának. Miután a gyermek meghalt, nevelőanyja a kocsi csomagtartójába dobta a holttestét. Napokon át így járta Nyíregyháza utcáit. Ez idő alatt még az ügyvédjét is felkereste, csak később ment a rendőrségre. Segítségnyújtás elmulasztása miatt indult ellene eljárás, s miután kiderült Sanyika a torkán akadt rizses hústól fulladt meg. A nő nyugodtan ment a bíróságra, hogy egy pénzbüntetéssel, vagy egy felfüggesztettel megússza az ügyet. Azonban sírva távozott miután a bíróságon nem várt fordulat történt – olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.

Forrás: tenyek.hu

A nevelőszülővel szemben folyamatban lévő büntetőügyet áttette a Nyíregyházi Törvényszékre hatáskör hiánya miatt, ugyanis megállapította, hogy a vádiratban foglalt cselekmény a vádirati minősítéstől, azaz a segítségnyújtás elmulasztásának bűntettétől eltérően akár emberölés bűntettének is minősülhet.

– nyilatkozta a Tényeknek Barta Andrea a Nyíregyházi Törvényszék szóvivője.

A kisfiúnak már korábban is nehéz sorsa volt. Édesanyja mindösszesen tizenhárom évesen szülte. A nőt pedig rendszeresen erőszakolta a nevelőapja. Így született meg Sanyika is. A kisfiú ezután került nevelőszülőkhöz. Új családja rendszeresen megverte és féregnek vagy kutyának nevezte. A gyerek állapota a tragédia előtt annyira leromlott, hogy nyolc kilót nyomott. Nem tudott rendesen enni, így tápszert adtak neki, ennek ellenére a tragédia napján a nő mégis úgy döntött szilárd ételt ad neki.

