Bűncselekmény

3 órája

Szabolcs vármegyei rémálom: emberrablók láncra vertek és kínoztak egy férfit

A sértett 50.000 euróval tartozott a két magyar-ukrán férfinek. Emberrablás Szabolcsban.

Szon.hu

Emberrablás és súlyos testi sértés. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta két magyar-ukrán és egy magyar állampolgárságú vádlottal szemben, akik 2023 nyarán egy héten keresztül jogtalanul fogva tartottak és bántalmaztak egy férfit.

emberrablás, bűncselekmény
Emberrablás Szabolcsban: lánccal kikötözve, embertelen módon tartottak egy férfit
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Az ítélet szerint a sértett 50.000 euróval tartozott a két magyar-ukrán vádlottnak, akik emiatt 2023. július 21. napján egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a sértettet, majd gépkocsival – erőszakkal, arcának eltakarásával – egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis település családi házához vitték.

A garázsban a sértettet lánccal kikötözve, embertelen módon tartották. Innen később két alkalommal is elvitték, hogy az ismerősöktől kért pénzt átvegye, amit azonnal euróra váltottak. Néhány nappal később a férfit egy barátjához vitték, akitől szintén kölcsönkért és egyúttal jelezte, hogy bajban van. Másnap a pénz átvétele céljából találkoztak egy benzinkúton, ahol a sértettet egy ismerőse autóval menekítette ki és vitte a rendőrkapitányságra. A férfit a fogvatartás ideje alatt rendszeresen bántalmazták és életveszélyesen megfenyegették, miközben a tartozás visszafizetését követelték tőle.

Emberrablás és súlyos testi sértés

A bíróság a két ukrán-magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. A magyar állampolgárságú vádlottat mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki.

Az ítélet ellen az ügyészség a feltételes szabadságra bocsáthatóság miatt, míg a védelem felmentés és enyhítés érdekében élt fellebbezéssel.

A Debreceni Fellebbviteli főügyészség az ítéletnek a feltételes szabadságra bocsátás korrigálásával történő helybenhagyását indítványozta. Álláspontja szerint a vádlottakkal szemben kiszabott büntetés igazodik a bűncselekmények tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, a vádlottak társadalomra veszélyességéhez, valamint az enyhítő és súlyosító körülményekhez. Az irányadó büntetési tételkeret középmértéke alatt kiszabott büntetés további enyhítésének nincs helye.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

