Borzalmas

5 órája

Puszta kézzel félholtra vertek egy fiatal családanyát Nyírbátorban

Súlyos bántalmazás miatt nyomoz a rendőrség. Puszta kézzel félholtra vertek, majd egy bozótosba vonszoltak egy 31 éves nyírbátori családanyát.

Szon.hu

Könnyek között mutatta meg az áldozat testvére, hogy merre találták meg a félholtra összevert testvérét egy nyírbátori utcában – olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.

Félholtra összevert nő Nyírbátor
Félholtra vertek egy fiatal családanyát Nyírbátorban
Forrás: tenyek.hu

Félholtra vertek egy fiatal családanyát

Hajnal 3-4 órakor történt ez vele. Csúnyán megverték, lehet meg is erőszakolták. Fejét és arcát csúnyán megverték. Nagyon csúnya dolgokat tettek vele, mert állítólag ruha se volt rajta.

– mondta a Tényeknek az áldozat testvére.

A nő szerint a férfi meg is erőszakolhatta a 31 éves gyerekes családanyát. Állítólag az elkövető egy nyírbátori házban bántalmazhatta Andreát, majd kivonszolta a füves részre. Órákkal később találtak rá.

A mentők hamar kiértek. Az áldozatot súlyos koponya- és arcsérülésekkel vitték kórházba.

A nyírbátori mentőállomás esetkocsiját riasztotta a mentésirányítás az esethez. A mentők egy hölgyet láttak el súlyos fejsérülés miatt, majd emelt szintű ellátást követően azonnal baleseti osztályra szállították.

– nyilatkozta a Tények stábjának Ménes Dávid, az OMSZ regionális szóvivője.

Az összevert nő testvére szerint egy helybéli férfi lehet az elkövető. Állítólag  a korábbi élettársát is többször bántalmazta, ezért költözött el tőle. Úgy tudni a bántalmazott nőnek is voltak drogproblémái. A helyiek szerint nem kizárt, hogy a családanyát a kábítószer miatt verhették össze. 

A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.

Az alábbi hivatkozásra kattintva nézheti meg a videót.

 

