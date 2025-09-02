5 órája
Puszta kézzel félholtra vertek egy fiatal családanyát Nyírbátorban
Súlyos bántalmazás miatt nyomoz a rendőrség. Puszta kézzel félholtra vertek, majd egy bozótosba vonszoltak egy 31 éves nyírbátori családanyát.
Könnyek között mutatta meg az áldozat testvére, hogy merre találták meg a félholtra összevert testvérét egy nyírbátori utcában – olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.
Félholtra vertek egy fiatal családanyát
Hajnal 3-4 órakor történt ez vele. Csúnyán megverték, lehet meg is erőszakolták. Fejét és arcát csúnyán megverték. Nagyon csúnya dolgokat tettek vele, mert állítólag ruha se volt rajta.
– mondta a Tényeknek az áldozat testvére.
A nő szerint a férfi meg is erőszakolhatta a 31 éves gyerekes családanyát. Állítólag az elkövető egy nyírbátori házban bántalmazhatta Andreát, majd kivonszolta a füves részre. Órákkal később találtak rá.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A mentők hamar kiértek. Az áldozatot súlyos koponya- és arcsérülésekkel vitték kórházba.
A nyírbátori mentőállomás esetkocsiját riasztotta a mentésirányítás az esethez. A mentők egy hölgyet láttak el súlyos fejsérülés miatt, majd emelt szintű ellátást követően azonnal baleseti osztályra szállították.
– nyilatkozta a Tények stábjának Ménes Dávid, az OMSZ regionális szóvivője.
Az összevert nő testvére szerint egy helybéli férfi lehet az elkövető. Állítólag a korábbi élettársát is többször bántalmazta, ezért költözött el tőle. Úgy tudni a bántalmazott nőnek is voltak drogproblémái. A helyiek szerint nem kizárt, hogy a családanyát a kábítószer miatt verhették össze.
A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.
Két súlyos sérültet vittek kórházba a Tiszavasvári és Tiszadob között történt baleset helyszínéről (fotók!)
Eddig nem látott fotók a tiszavasvári balesetről! Árokba csapódott kisbusz – mentőhelikopter vitte el a sérülteket!