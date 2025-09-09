szeptember 9., kedd

Rendőrségi razzia jön: ezt a szabolcsi települést ellenőrzik

Elrendelte az ezredes. Rendőrök lepik el a szabolcsi települést.

Fokozott ellenőrzést rendeltek el Tiszavasváriban - közölte a rendőrség.

Fokozott ellenőrzés jön Tiszavasváriban

Ezért rendelték el a fokozott ellenőrzést

Paronai János  r. ezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. szeptember 11-én 16 órától 2025. szeptember 12-én 2 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

