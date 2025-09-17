Milliós bringa volt a zsákmány – de nem jutottak messzire a tolvajok

Garázsból loptak elektromos kerékpárt: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 16-án elfogtak három férfit, akik egy nyíregyházi garázsba kíséreltek meg betörni sikertelenül, míg egy másikba a lakat levágása után bejutottak, és egy elektromos kerékpárt, valamint egy bukósisakot vittek el. A rendőrök a nagy értékű kétkerekű tulajdonosának szeptember 14-én tett bejelentése után megkezdték az adatgyűjtést, és két napon belül azonosították, és elfogták a bűncselekmény elkövetőit.

Nyíregyházi garázsból kerékpárt loptak

A nyomozók a 40 éves nyírkarászi H. F. J.-t, a 46 éves L. L.-t, és a 38 éves R. G.-t lopás bűntettének megalapozott gyanújával kihallgatták, beismerő vallomást tettek. Az ellopott kerékpárt H. F. J. a lakóhelye közelében elrejtette, ahol a rendőrök lefoglalták. H. F. J.-t őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, társai szabadlábon védekezhetnek – olvasható a police.hu oldalon.

