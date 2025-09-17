3 órája
Milliós bringa volt a zsákmány – de nem jutottak messzire a tolvajok
A nyíregyházi rendőrök az eltulajdonított 1,2 millió forint értékű kerékpárt is lefoglalták. Nyíregyházi garázsból lopták az elektromos kerékpárt.
Forrás: Illusztráció: police.hu
Garázsból loptak elektromos kerékpárt: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 16-án elfogtak három férfit, akik egy nyíregyházi garázsba kíséreltek meg betörni sikertelenül, míg egy másikba a lakat levágása után bejutottak, és egy elektromos kerékpárt, valamint egy bukósisakot vittek el. A rendőrök a nagy értékű kétkerekű tulajdonosának szeptember 14-én tett bejelentése után megkezdték az adatgyűjtést, és két napon belül azonosították, és elfogták a bűncselekmény elkövetőit.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A nyomozók a 40 éves nyírkarászi H. F. J.-t, a 46 éves L. L.-t, és a 38 éves R. G.-t lopás bűntettének megalapozott gyanújával kihallgatták, beismerő vallomást tettek. Az ellopott kerékpárt H. F. J. a lakóhelye közelében elrejtette, ahol a rendőrök lefoglalták. H. F. J.-t őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, társai szabadlábon védekezhetnek – olvasható a police.hu oldalon.
Ajánljuk még:
Döbbenetes eset a nyíregyházi kórházban! Késsel támadt orvosára egy beteg
Bedurrant a razzia Nyíregyházán! Az utcán állva szedik ki a rendőrök egymás után a kocsikat