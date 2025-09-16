szeptember 16., kedd

Edit névnap

Brutális gyilkosság

1 órája

Vértől ázott a kedvenc pólója, de inkább kimosta, miután halálra verte a szeretője szeretőjét a szabolcsi férfi

Közmunkások találtak rá a férfi vérbefagyott holttestére és azt hitték, már az asszony sem él. A brutális gyilkosság vádlottja a Törvényszéken azt mondta, még mindig szerelmes az asszonyba.

Száraz Anita
Az eperjeskei férfi beismerte a tettét, és azt mondta, megbánta a történteket

Fotó: Tények

– A mai napig szerelmes vagyok Ildikóba – ezt mondta a napokban Nyíregyházi Törvényszéken V. J., a kijelentés pedig nemcsak azért visszatetsző, mert egy emberölési ügy tárgyalásán hangzott el, de azért is, mert a férfi tavaly nyáron kis híján agyonverte az asszonyt, annak szeretőjét pedig halálra ütlegelte egy baltanyéllel. A brutális gyilkosság vádlottja éveken át V. Z-né szeretője volt. Elismerte, amit tett, de szerinte a férfi támadt rá, neki pedig annyira elborult az agya, hogy arra sem emlékszik, hányszor sújtott le rá.  

A brutális gyilkosság vádlottja azt mondja, az áldozat rátámadt, ezért ütötte meg
Fotó: KM  

A brutális gyilkosság vádlottja egy csirke nyakát sem tudná elvágni...

A vérbefagyott párt 2024. július 17-én közmunkások találták meg: a kollégájuk két napja nem ment be dolgozni, ezért elmentek hozzá. Borzasztó látvány fogadta őket, B. T. holtteste mellett ott volt V. Z-né is, akit szintén halottnak hittek, de kiderült, hogy az asszony még lélegzik. A szörnyű bűntény helyszíne Eperjeske volt. 

A vádlott és a nő időnként lefeküdtek egymással. Tavaly július 15-én este a férfi elment V. Z-né házához. Bentről férfihangot hallott, így leült a teraszon. Kicsit később az asszony kinyitotta az ajtót, a férfi pedig egy csákány-nyéllel a kezében bement. A fotelban ülő férfit többször közepes-nagy erővel a nyakán, a fején és a hátán megütötte.

 B. T. agya összezúzódott, de a nyakszirtcsontja, és az egyik nyakcsigolyája is eltört: a helyszínen meghalt. Az asszony megpróbált elmenekülni, de a vádlott visszahúzta, az ágyra lökte, és többször megütötte: V. Z-nének a halántékcsontja és a szemgödre is eltört. V. J. hazament, elégette a ruháit és a szerszámnyelet.  

A férfi a májusi előkészítő ülésen beismerte a tettét, de azt mondta, hogy B. T. ököllel az arca felé csapott, ő emiatt bántalmazta. Dr. Bartha Andrea törvényszéki bírónak azt mondta: nem tudja, mi történhetett, még egy csirke nyakát sem tudná elvágni... 

Van még kérdés? 

Mivel V. J. nem a vádirattal egyezően ismerte be a tettét, az előkészítő ülésen nem lehetett lezárni az ügyet, a múlt héten pedig elkezdődött a bizonyítási eljárás. A férfi elmondta, azért vette a kezébe a csákánynyelet, mert azt gondolta, hogy egy olyan tiszamogyorósi roma fiú van Ildikónál, aki késsel járkál – ő gyenge fizikumú, alig nyom 50 kilót, és meg akarta védeni magát. Amikor belépett a házba, a szeretője és a férfi is meztelenek voltak. A nő az ágyon feküdt, a B. T. a fotelben ült. Mi folyik itt? – kérdezte, mire T. azt felelte: majd én megmondom, mi folyik itt. Közben felállt, és a vádlott felé csapott. Emiatt borult el az agya, s ezért kezdett ámokfutásba – mondta V. J., aki arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy a korábbi vallomásaiban ezt miért nem említette. 

Amikor kimentem a házból, mind a ketten szuszogtak – jegyezte meg a vádlott, ám arra nem adott magyarázatot, hogy két napig miért nem ment el a nőhöz, hogy megnézze, jól van-e. 

Amikor hazaért, a baltanyelet és a véres ruháit is elégette. Egy kivétellel: a pólóját kimosta, de mert szerette, megtartotta. Az volt ráírva: „Míg ez a póló rajtam van, én vagyok a főnök. Van még kérdés?”   

Vádirat

  • Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolják V. J.-t
  • Az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott azzal, hogy legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadlábra

 

