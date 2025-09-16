Vértől ázott a kedvenc pólója, de inkább kimosta, miután halálra verte a szeretője szeretőjét a szabolcsi férfi

– A mai napig szerelmes vagyok Ildikóba – ezt mondta a napokban Nyíregyházi Törvényszéken V. J., a kijelentés pedig nemcsak azért visszatetsző, mert egy emberölési ügy tárgyalásán hangzott el, de azért is, mert a férfi tavaly nyáron kis híján agyonverte az asszonyt, annak szeretőjét pedig halálra ütlegelte egy baltanyéllel. A brutális gyilkosság vádlottja éveken át V. Z-né szeretője volt. Elismerte, amit tett, de szerinte a férfi támadt rá, neki pedig annyira elborult az agya, hogy arra sem emlékszik, hányszor sújtott le rá.

A brutális gyilkosság vádlottja azt mondja, az áldozat rátámadt, ezért ütötte meg

Fotó: KM

A brutális gyilkosság vádlottja egy csirke nyakát sem tudná elvágni...

A vérbefagyott párt 2024. július 17-én közmunkások találták meg: a kollégájuk két napja nem ment be dolgozni, ezért elmentek hozzá. Borzasztó látvány fogadta őket, B. T. holtteste mellett ott volt V. Z-né is, akit szintén halottnak hittek, de kiderült, hogy az asszony még lélegzik. A szörnyű bűntény helyszíne Eperjeske volt.

A vádlott és a nő időnként lefeküdtek egymással. Tavaly július 15-én este a férfi elment V. Z-né házához. Bentről férfihangot hallott, így leült a teraszon. Kicsit később az asszony kinyitotta az ajtót, a férfi pedig egy csákány-nyéllel a kezében bement. A fotelban ülő férfit többször közepes-nagy erővel a nyakán, a fején és a hátán megütötte.

B. T. agya összezúzódott, de a nyakszirtcsontja, és az egyik nyakcsigolyája is eltört: a helyszínen meghalt. Az asszony megpróbált elmenekülni, de a vádlott visszahúzta, az ágyra lökte, és többször megütötte: V. Z-nének a halántékcsontja és a szemgödre is eltört. V. J. hazament, elégette a ruháit és a szerszámnyelet.