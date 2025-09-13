Gyújtogatót keres a szabolcsi rendőrség, sok pénzhez juthat, aki segít megtalálni

Ahogy arról beszámoltunk, március 7-én 4 óra körül egy eddig ismeretlen elkövető felgyújtott Szamosszegen egy sertéskarámot. A tűz következtében az épületben jelentős anyagi kár keletkezett, a benne tartott állatok is megsérültek, egy koca elpusztult. A gyújtogató még nem került rendőrkézre.

A gyújtogató óriási kárt okozott Szamosszegen

Fotó: Önkormányzat

A gyújtogató benzint locsolt szét

A Tények akkori tudósításas szerint ekkor már másodszorra próbálták felgyújtani a sertéstelepet. A kamerafelvételek alapján egy férfi benzint locsolt szét a telepen, majd lángra lobbantotta az épületet. A gyújtogatás következtében hozzávetőleg 10 millió forintos kár keletkezett. Az önkormányzat nyomravezető díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni az elkövetőt. A rendőrség hivatalos oldala, a police.hu felhívásai között még mindig szerepel az eset: a mátészalkai rendőrkapitányság rongálás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, és kérik, hogy aki az ügy körülményeiről, valamint az ismeretlen tettes kilétéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Mátészalkai Rendőrkapitányságon, telefonon a 06-42-524-600-as számon, vagy bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

Nyomravezetői díjat ajánlottak fel

Ahogy arról márciusban portálunkon olvashattak, a tüzet egy környéken lakó vette észre. Hét kocát, ugyanennyi hízót és kismalacokat is ki kellett menteni a tűzből. Az oltást a helyiek kezdték el, de akkora lángok csaptak fel a disznóólból, hogy nem bírtak a lángokkal.

Kiss Jenő Gergő polgármester szerint valaki nagyon haragudhat a település népkonyháját ellátó telepre, hiszen már második alkalommal akarta megsemmisíteni azt.

– Néhány hete észrevettem, hogy füstöl az épület, de akkor nem volt légmozgás, ráadásul -12 fok volt, így nem csaptak fel nagy lángok. Ahogy akkor, úgy most is rögzítették a kamerák a csuklyás alakot – mondta akkor a polgármester. Az elkövető benzint locsolt szét, amit öngyújtóval lobbantott be, azzal viszont nem számolt, hogy ő is megsérülhet közben. Ezért úgy vélik, megégett az arca. Annak érdekében, hogy biztosan előkerüljön a szamosszegi gyújtogató, nyomravezetői díjat ajánlott fel az önkormányzat.

A bűncselekmény elkövetését a telephely biztonsági kamerája rögzítette – ezt láthatják a cikk végén.