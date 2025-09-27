szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

11°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

2 órája

Eddig nem látott képek a sényői halálos balesetről

Címkék#ütközés#tragédia#halálos baleset

Egy személyautó és egy traktor ütközött össze Sényő közelében. A halálos baleset áldozata egy 23 éves fiatalember.

Munkatársunktól
Eddig nem látott képek a sényői halálos balesetről

Halálos traktoros baleset történt pénteken Szabolcsban

Fotó: Sipeki Péter

Ahogy arról beszámoltunk: szörnyű tragédiával indult a péntek Szabolcsban. A halálos baleset Sényőnél, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán történt. Egy személyautó és egy traktor ütközött össze, a halálos baleset áldozata egy 23 éves ófehértói férfi.

A halálos baleset áldozata egy 23 éves ófehértói férfi
A halálos baleset áldozata egy 23 éves ófehértói férfi  
Fotó: Sipeki Péter

A halálos baleset áldozata a helyszínen meghalt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információja szerint az ütközés után a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. 

Halálos baleset Sényő közelében

Fotók: Sipeki Péter

A Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook-csoportban többen is megírták, hogy a balesetnek halálos áldozata is van és ezt erősítette meg kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is:

Napkor és a Sényő között egy személygépjármű és egy traktor karambolozott. Sajnos, az ütközésnek halálos áldozata van – tájékoztatták portálukat. 

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője azt közölte: a baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszíni információk alapján megtudtuk, hogy a balesetben egy huszonhárom éves fiatalember hunyt el.

Sokkoló felvételek a Sényőnél történt halálos frontális balesetről

Fotók: Bordás Béla

Szörnyű tragédiák a szabolcsi utakon

Az elmúlt időszakban is sok volt a baleset, sőt, péntek reggel Nyírlövőn is történt egy ütközés: egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolozott a Dózsa György utcában, az Ady Endre utca közelébenA kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokban voltak. 

Sajnos halálos traktoros baleset júliusban is történt, akkor egy motoros vesztette életét. Mezőgazdasági vontatóval ütközött egy motorkerékpáros Piricsén: a vontató kettészakadt, a motoros az ütközés következtében életét vesztette. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu