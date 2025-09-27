2 órája
Eddig nem látott képek a sényői halálos balesetről
Egy személyautó és egy traktor ütközött össze Sényő közelében. A halálos baleset áldozata egy 23 éves fiatalember.
Halálos traktoros baleset történt pénteken Szabolcsban
Fotó: Sipeki Péter
Ahogy arról beszámoltunk: szörnyű tragédiával indult a péntek Szabolcsban. A halálos baleset Sényőnél, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán történt. Egy személyautó és egy traktor ütközött össze, a halálos baleset áldozata egy 23 éves ófehértói férfi.
A halálos baleset áldozata a helyszínen meghalt
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információja szerint az ütközés után a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Halálos baleset Sényő közelében
A Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook-csoportban többen is megírták, hogy a balesetnek halálos áldozata is van és ezt erősítette meg kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is:
Napkor és a Sényő között egy személygépjármű és egy traktor karambolozott. Sajnos, az ütközésnek halálos áldozata van – tájékoztatták portálukat.
Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője azt közölte: a baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszíni információk alapján megtudtuk, hogy a balesetben egy huszonhárom éves fiatalember hunyt el.
Sokkoló felvételek a Sényőnél történt halálos frontális balesetről
Halálos baleset Szabolcsban: frontálisan ütközött a traktorral, a helyszínen elhunyt a 23 éves férfi (fotókkal, videóval)
Szörnyű tragédiák a szabolcsi utakon
Az elmúlt időszakban is sok volt a baleset, sőt, péntek reggel Nyírlövőn is történt egy ütközés: egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolozott a Dózsa György utcában, az Ady Endre utca közelében. A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokban voltak.
Árokba csapódott két jármű a szabolcsi településen – félpályás az útzár!
Sajnos halálos traktoros baleset júliusban is történt, akkor egy motoros vesztette életét. Mezőgazdasági vontatóval ütközött egy motorkerékpáros Piricsén: a vontató kettészakadt, a motoros az ütközés következtében életét vesztette.
Zokogva ölelte férje motorjának roncsait az özvegy – Eddig nem látott képek a piricsei tragédia helyszínéről
