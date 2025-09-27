Eddig nem látott képek a sényői halálos balesetről

Ahogy arról beszámoltunk: szörnyű tragédiával indult a péntek Szabolcsban. A halálos baleset Sényőnél, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán történt. Egy személyautó és egy traktor ütközött össze, a halálos baleset áldozata egy 23 éves ófehértói férfi.

Fotó: Sipeki Péter

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információja szerint az ütközés után a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.