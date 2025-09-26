2 órája
FRISSÍTVE! Halálos traktoros baleset történt Szabolcsban! Reagált a mentőszolgálat (friss helyszíni fotókkal, videóval)
Pénteken korán reggel egy mezőgazdasági gép és egy személyautó ütközött össze. A halálos traktoros baleset miatt lezárták az egész utat.
Szörnyű karambol történt pénteken korán reggel! A halálos traktoros baleset a 4102-es úton akadályozza a forgalmat.
Halálos traktoros baleset Szabolcsban
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem információja szerint összeütközött egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
A Szabolcs Traffi/Útinfó facebook csoport információja szerint sajnos a szörnyű balesetnek halálos áldozata is van. Ezt erősítette meg kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is:
Napkor és a Sényő között egy személygépjármű és egy traktor karambolozott. Sajnos, az ütközés egy újabb halálos baleset.
– A baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – reagált érdeklődésünkre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
Szörnyű tragédia
Az elmúlt hetekben egymást érték az ütközések, balesetek: számos ilyen esetről beszámoltunk a felborult motorostól a vonatszerencsétlenségig. Sajnos halálos traktoros baleset is történt júliusban. Akkor egy motoros vesztette életét a helyszínen. Mezőgazdasági vontatóval ütközött össze egy motorkerékpáros Piricsén, a Táncsics utcában. Az ütközés következtében a vontató kettészakadt; a nyírbátori hivatásos tűzoltók a motort és a vontató traktorját is áramtalanították.
A motoros az ütközés következtében életét vesztette. A társhatóságok is a helyszínen voltak, teljes útlezárás mellett helyszíneltek a rendőrök. Kollégánk is a helyszínen járt, és ahol a szilánkokra tört motor mellett zokogott a piricsei balesetben elhunyt férfi felesége.
