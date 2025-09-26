FRISSÍTVE! Halálos traktoros baleset történt Szabolcsban! Reagált a mentőszolgálat (friss helyszíni fotókkal, videóval)

Szörnyű karambol történt pénteken korán reggel! A halálos traktoros baleset a 4102-es úton akadályozza a forgalmat.

Halálos traktoros baleset történt Sényőnél - a napkori körforgalomnál a helyszínelés idejére lezárták az utat a rendőrök

Fotó: Sipeki Péter



Halálos traktoros baleset Szabolcsban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem információja szerint összeütközött egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A Szabolcs Traffi/Útinfó facebook csoport információja szerint sajnos a szörnyű balesetnek halálos áldozata is van. Ezt erősítette meg kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is:

Napkor és a Sényő között egy személygépjármű és egy traktor karambolozott. Sajnos, az ütközés egy újabb halálos baleset.

Fotó: katasztrófavédelem

– A baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – reagált érdeklődésünkre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Szörnyű tragédia

Az elmúlt hetekben egymást érték az ütközések, balesetek: számos ilyen esetről beszámoltunk a felborult motorostól a vonatszerencsétlenségig. Sajnos halálos traktoros baleset is történt júliusban. Akkor egy motoros vesztette életét a helyszínen. Mezőgazdasági vontatóval ütközött össze egy motorkerékpáros Piricsén, a Táncsics utcában. Az ütközés következtében a vontató kettészakadt; a nyírbátori hivatásos tűzoltók a motort és a vontató traktorját is áramtalanították.