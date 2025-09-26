szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb tragédia

2 órája

FRISSÍTVE! Halálos traktoros baleset történt Szabolcsban! Reagált a mentőszolgálat (friss helyszíni fotókkal, videóval)

Címkék#tragédia baleset#személygépjármű#traktor

Pénteken korán reggel egy mezőgazdasági gép és egy személyautó ütközött össze. A halálos traktoros baleset miatt lezárták az egész utat.

Szon.hu

Szörnyű karambol történt pénteken korán reggel! A halálos traktoros baleset a 4102-es úton akadályozza a forgalmat.

Halálos traktoros baleset történt Sényőnél - a napkori körforgalomnál a helyszínelés idejére lezárták az utat a rendőrök
Halálos traktoros baleset történt Sényőnél - a napkori körforgalomnál a helyszínelés idejére lezárták az utat a rendőrök
Fotó: Sipeki Péter


Halálos traktoros baleset Szabolcsban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem információja szerint összeütközött egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A Szabolcs Traffi/Útinfó facebook csoport információja szerint sajnos a szörnyű balesetnek halálos áldozata is van. Ezt erősítette meg kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is:

Napkor és a Sényő között egy személygépjármű és egy traktor karambolozott. Sajnos, az ütközés egy újabb halálos baleset.

Fotó: katasztrófavédelem

– A baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – reagált érdeklődésünkre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Szörnyű tragédia

Az elmúlt hetekben egymást érték az ütközések, balesetek: számos ilyen esetről beszámoltunk a felborult motorostól a vonatszerencsétlenségig. Sajnos halálos traktoros baleset is történt júliusban. Akkor egy motoros vesztette életét a helyszínen. Mezőgazdasági vontatóval ütközött össze egy motorkerékpáros Piricsén, a Táncsics utcában. Az ütközés következtében a vontató kettészakadt; a nyírbátori hivatásos tűzoltók a motort és a vontató traktorját is áramtalanították. 

A motoros az ütközés következtében életét vesztette. A társhatóságok is a helyszínen voltak, teljes útlezárás mellett helyszíneltek a rendőrök. Kollégánk is a helyszínen járt, és ahol a szilánkokra tört motor mellett zokogott a piricsei balesetben elhunyt férfi felesége.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu