Tragédia Szabolcs szélénél: kigyulladt az egykori vendéglátóhely, egy ember meghalt

Halálos tűz: szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg. –írja a Borsod Online

Halálos tűzeset történt

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Halálos tűz Borsodban: életet követeltek a lángok

Az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

