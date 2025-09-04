szeptember 4., csütörtök

Tűz

23 perce

Tragédia Szabolcs szélénél: kigyulladt az egykori vendéglátóhely, egy ember meghalt

Teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület. Halálos tűzeset történt.

Szon.hu

Halálos tűz: szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg. írja a Borsod Online

Halálos tűzeset történt
Halálos tűzeset történt
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Halálos tűz Borsodban: életet követeltek a lángok

Az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

További részletek ide kattintva érhetők el a boon.hu cikkében.

Egy bántalmazó kapcsolatban élő nő a nagydobosi otthonukban szíven szúrta az élettársát

Tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott az emberölési ügy tárgyalása a Nyíregyházi Törvényszéken. 
– Meghalt! Meghalt! – csak ezt hallottuk, majd hatalmas lett a csődület, megjött a rendőrség, a mentő, utána tudtuk meg, hogy M. halt meg – mondta a Nyíregyházi Törvényszék tárgyalótermében a nagydobosi emberölési ügy vádlottja. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Szomorú eredménnyel zárult a keresés

Az eltűnt kislány holttestét hétfő este találták meg egész napos kutatás után. Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Puszta kézzel félholtra vertek, majd egy bozótosba vonszoltak egy 31 éves nyírbátori családanyát.K önnyek között mutatta meg az áldozat testvére, hogy merre találták meg a félholtra összevert testvérét egy nyírbátori utcában – olvasható és látható a tenyek.hu oldalon. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Nyolc hónap alatt több mint 20 ezer eljárás indult Szabolcs vármegyében

A biztonsági öv használata kötelező, minden utasnak. További szigorítás jön! – A biztonsági öv igazoltan életmentő eszköz, ütközések esetén védi életünket, testi épségünket. E nélkül a más passzív védelmi megoldások – mint például a légzsák – sem fejtik ki kedvező hatásukat, sőt, akár súlyos, vagy legrosszabb esetben akár halálos sérüléseket is okozhatnak – mondta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A folyatás ide kattintva érhető el cikkünkben.


 

