Tragédia Szabolcs szélénél: kigyulladt az egykori vendéglátóhely, egy ember meghalt
Teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület. Halálos tűzeset történt.
Halálos tűz: szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg. –írja a Borsod Online
Halálos tűz Borsodban: életet követeltek a lángok
Az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.
További részletek ide kattintva érhetők el a boon.hu cikkében.
