Óriási fordulat a csomagtartóban talált halott nyíregyházi kisfiú ügyében!
Dr. Bartók Márta járásbírósági bíró úgy ítélte meg, hogy előfordulhat: maga a nevelőszülő okozta Sanyika halálát, ezért áttette az ügyet a Nyíregyházi Törvényszékre. A halott kisfiú napokig hevert az autó csomagtartójában.
A nevelőszülő napokon át furikázott úgy, hogy a csomagtartóban ott volt a kisfiú holtteste
Fotó: MW-archív
Határozathozatalra készültek a Nyíregyházi Törvényszék egyik földszinti tárgyalótermében összegyűlt újságírók, riporterek, operatőrök kedden: úgy tudtuk, hogy ítélet születik az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb bűnügyében, a tárgyalás azonban hatalmas fordulatot vett. Mint ahogy arról többször is beszámoltunk: 2023. április 15-én reggel egy autó állt meg a Stadion utcai rendőrkapitányság közelében, egy férfi pedig azt közölte az ügyeletes tiszttel, hogy a jármű csomagtartójában egy halott kisfiú fekszik. Az ügy I. rendű vádlottja K. K.-né volt: az a nevelőszülő, akihez három hónappal korábban került Sanyika és húga, a II. rendű vádlott pedig annak a gyermekvédelmi intézménynek a vezetője, amelyhez a nevelőszülői hálózat tartozik.
A halott kisfiú és a testvére pár hónappal korábban került a nevelőszülőkhöz
A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint 2022 nyarán felmerült, hogy K. K-né képességeit meghaladja a nála elhelyezett három gyermek gondozása, ezért a gyermekvédelmi gyám kérte, hogy a gyerekeket máshol helyezzék el, s kérvényezte a nő alkalmasságának felülvizsgálatát. A II. rendű vádlott ezt nem rendelte el, a gyerekeket viszont elvitték a nőtől, néhány hónappal később, 2025 év elején pedig elhelyezték nála Sanyikát és a húgát. 2023. április 12-én bekövetkezett a tragédia: a kisfiú csirkehústól megfulladt. Az asszony erről senkinek sem szólt. Kocsiba ült és 15-én hajnalig úgy furikázott, hogy a kisfiú holtteste a csomagtartóban volt – ráadásul ott volt vele a vér szerinti kislánya is.
Féregnek nevezték a kisfiút, akinek a holtteste két nap után került elő
Kutyának és féregnek nevezte
Az előkészítő ülésen K. K-né beismerte a bűnösségét, mert „nem akarta, hogy a családjának tárgyalásokra kelljen járnia”, de dr. Bartók Márta járásbírósági bíró ezt nem fogadta el. Úgy fogalmazott: meghalt egy kisfiú, a körülményeket pedig tisztázni kell.
A tárgyalásokon aztán körvonalazódtak a tragédia részletei: Sanyikának rágási és nyelési nehézségei voltak, élete utolsó heteiben csak tápszert tudott enni.
Amikor március 21-én a gyermekorvos megmérte, 11 kilogrammot nyomott, három héttel később pedig, amikor megtalálták, már csak 8 és felet.
A testén bántalmazás nyomait is megtalálták – a nő azt mondta, sokszor elesett, s beütötte magát, az orvosszakértő azonban ezt kizárta. A bíró több olyan üzenetet is felolvasott, amelyek a nő, a férje és az egyik gyerekük között zajlottak. Ezekben minden bizonnyal Sanyikára vonatkoztak a kutya és a féreg kifejezések, de elhangzott az is: „ma hullakocsiba teszem”.
Egész Nyíregyháza megdöbbent, sokkoló, honnan került elő a kisfiú holtteste
„Megtömte” a kisfiút, aki megfulladt
A bíró azt mondta, K. K-né annak ellenére adott Sanyikának csirkehúst, hogy tudta: nem tud sem rágni, sem nyelni. Ahogy fogalmazott: „megtömte” a kisfiút. Az is kiderült, hogy az asszonynak két személyisége van: az igazságügyi pszichológus szakértő megállapította, hogy agresszióra hajlamos, aki szerencsejátékokat is űzött. Amikor a halott kisfiút betette a csomagtartóba, az első útja egy benzinkúthoz vezetett, ahol sorsjegyet vett...
A bíró megítélése szerint mindezek miatt nem zárható ki az, hogy a vádlott nemcsak hogy elmulasztott segítséget nyújtani a kisfiúnak, hanem a halálát ő okozta, ennek megítélése azonban további bizonyítást igényel. Az ügyészség K. K-nét kiskorú veszélyeztetésével vádolta, dr. Bartók Márta viszont úgy ítélte meg, hogy emberölés történhetett, ezért – hatáskör hiányában – az eljárást a járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre utalta, az eljárás folytatása az I. rendű vádlottal szemben ott várható.
Ügyészség: ételtől fulladhatott meg a kétéves nyíregyházi kisfiú
Felmentették a vád alól
A gyermekvédelmi intézmény egykori igazgatóját, akit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádoltak, dr. Bartók Márta bűncselekmény hiányában felmentette a vád alól. Indoklásában elmondta: a feladatmegosztás alapján nem az asszony kötelessége volt a rendkívüli alkalmassági vizsgálat elrendelése – ezt a gyermekvédelmi gyám kezdeményezte K-K-néval szemben.
– A vádirati tényállás nem állta ki a bizonyítási eljárás próbáját, hiszen a II. rendű vádlott nem szegte meg a szabályokat, a cselekménye és a bekövetkezett tragédia között nincs ok-okozati összefüggés – a nő nem is tudott arról, hogy K. K-néhoz 2023 januárjában elhelyezték Sanyikát és a testvérét.
– Senki sem láthatta előre, hogy az asszony mire képes, a kisfiú haláláért a hálózat nem tehető felelőssé – mondta a bíró. Az ügyész fellebbezést jelentett be, a vádlott és védője tudomásul vették az ítéletet.
A vád
- A Nyíregyházi Járási Ügyészség az I. rendű vádlottat kiskorú veszélyeztetésével és segítségnyújtás halált okozó elmulasztásával vádolta, beismerés esetén vele szemben 4 év próbaidőre felfüggesztett 1 év és 10 hónap börtönbüntetés volt az ügyészség indítványa. K. K-né a márciusi előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyalásról. Dr. Bartók Mária bíró nem fogadta el a beismerő vallomását. Egyrészt azért, mert a nő korábban tagadta a vádakat, másrészt mert úgy vélte: a tényállást csak akkor lehet tisztázni, ha a bizonyítási eljárást lefolytatják. A bíró az ügyet, hatáskör hiányában kedden a Nyíregyházi Törvényszékre utalta.
- A II. rendű vádlottal szemben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés volt a vád, az indítvány pedig próbára bocsátás volt. A nő azt mondta: nem bűnös. A keddi tárgyaláson bűncselekmény hiányában felmentették a vád alól.
