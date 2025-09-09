Óriási fordulat a csomagtartóban talált halott nyíregyházi kisfiú ügyében!

Határozathozatalra készültek a Nyíregyházi Törvényszék egyik földszinti tárgyalótermében összegyűlt újságírók, riporterek, operatőrök kedden: úgy tudtuk, hogy ítélet születik az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb bűnügyében, a tárgyalás azonban hatalmas fordulatot vett. Mint ahogy arról többször is beszámoltunk: 2023. április 15-én reggel egy autó állt meg a Stadion utcai rendőrkapitányság közelében, egy férfi pedig azt közölte az ügyeletes tiszttel, hogy a jármű csomagtartójában egy halott kisfiú fekszik. Az ügy I. rendű vádlottja K. K.-né volt: az a nevelőszülő, akihez három hónappal korábban került Sanyika és húga, a II. rendű vádlott pedig annak a gyermekvédelmi intézménynek a vezetője, amelyhez a nevelőszülői hálózat tartozik.

A rendőröket is megdöbbentette a szörnyűség: halott kisfiú volt a csomagtartóban

A halott kisfiú és a testvére pár hónappal korábban került a nevelőszülőkhöz

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint 2022 nyarán felmerült, hogy K. K-né képességeit meghaladja a nála elhelyezett három gyermek gondozása, ezért a gyermekvédelmi gyám kérte, hogy a gyerekeket máshol helyezzék el, s kérvényezte a nő alkalmasságának felülvizsgálatát. A II. rendű vádlott ezt nem rendelte el, a gyerekeket viszont elvitték a nőtől, néhány hónappal később, 2025 év elején pedig elhelyezték nála Sanyikát és a húgát. 2023. április 12-én bekövetkezett a tragédia: a kisfiú csirkehústól megfulladt. Az asszony erről senkinek sem szólt. Kocsiba ült és 15-én hajnalig úgy furikázott, hogy a kisfiú holtteste a csomagtartóban volt – ráadásul ott volt vele a vér szerinti kislánya is.