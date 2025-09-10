Óriási káosz! Hármas karambol történt Nyíregyházán – két sávot is le kellett zárni (fotók)

Hármas karambol történt Nyíregyházán szerda délután, a Korányi Frigyes utca bevezető szakaszán, a Shamrock mellett.

Fotók: Bordás Béla

A mentők a helyszínre érkeztek, szerencsére senkit sem kellett kórházba vinni, a három jármű vezetője azonban nem tudott megállapodni a felelősség kérdésében, így a rendőröknek kellett megállapítani azt, ki szabálytalankodott. Az intézkedés ideje alatt a három forgalmi sávból kettőt lezártak. Nem hivatalos információnk szerint az egyik autós szabálytalanul váltott sávot. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

