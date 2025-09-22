2 órája
Felborult autó, égő fű, gázszivárgás – pokoli hétvége Szabolcsban
Pénteken és szombaton balesetek és tűzesetek tarkították a napokat a térségben. A hétvége Szabolcsban igazi kihívást jelentett a tűzoltóknak.
Pokoli hétvége Szabolcsban: péntektől vasárnap éjfélig az alábbi tűzoltói beavatkozások történtek vármegyénkben:
Pénteken lesodródott a 38-as számú útról, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi Nyíregyháza térségében, a 36-os kilométerszelvénynél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.
Közvilágítási oszlopnak ütközött egy személygépkocsi péntek este Mátészalkán, a Szalkay László utcában. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd a helyszínt biztosították az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig.
Szombaton hat négyzetméteren égett a száraz fű Ópályiban. A Zrínyi Ilona utcában keletkezett tüzet a mátészalkai hivatásos tűzoltók oltották el.
Árokba hajtott egy személygépkocsi a panyolai Mezővég utca elején. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.
Meghibásodott egy propánbután gázpalack elzáró szerelvénye a nyíregyházi Dália utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a palackot kivitték az udvarra, ott engedték ki belőle a gázt.
Vasárnap nem történt tűzoltói beavatkozás térségünkben. –írta a katasztrófavédelem
