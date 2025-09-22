szeptember 22., hétfő

Katasztrófavédelem

Felborult autó, égő fű, gázszivárgás – pokoli hétvége Szabolcsban

#katasztrófavédelem#gázszivárgás#felborult autó#tűzoltóság

Pénteken és szombaton balesetek és tűzesetek tarkították a napokat a térségben. A hétvége Szabolcsban igazi kihívást jelentett a tűzoltóknak.

Szon.hu

Pokoli hétvége Szabolcsban: péntektől vasárnap éjfélig az alábbi tűzoltói beavatkozások történtek vármegyénkben:

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Pokoli hétvége Szabolcsban: felborult autó, égő száraz fű, gázszivárgás

Pénteken lesodródott a 38-as számú útról, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi Nyíregyháza térségében, a 36-os kilométerszelvénynél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.

Közvilágítási oszlopnak ütközött egy személygépkocsi péntek este Mátészalkán, a Szalkay László utcában. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd a helyszínt biztosították az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig.

Szombaton hat négyzetméteren égett a száraz fű Ópályiban. A Zrínyi Ilona utcában keletkezett tüzet a mátészalkai hivatásos tűzoltók oltották el. 

Árokba hajtott egy személygépkocsi a panyolai Mezővég utca elején. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

Meghibásodott egy propánbután gázpalack elzáró szerelvénye a nyíregyházi Dália utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a palackot kivitték az udvarra, ott engedték ki belőle a gázt.

Vasárnap nem történt tűzoltói beavatkozás térségünkben. írta a katasztrófavédelem

Ajánljuk még:

 

 

