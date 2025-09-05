1 órája
Elképesztő brutalitás: úgy megrugdosták a fiút a szabolcsi iskolában, hogy megrepedt a lépe
Fogócskázás közben három lány úgy bántalmazta az egyik társukat, hogy a fiú maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az iskolai erőszak egyik elkövetőjét életveszélyt okozó testi sértés miatt felelősségre vonják.
Általános iskolai fogócskázás közben három lány úgy bántalmazta az egyik társukat, hogy a sértett maradandó fogyatékosságot szenvedett – az iskolai erőszak törvényi következményeiről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatta portálunkat.
Iskolai erőszak: a fiú életveszélyesen megsérült
A főügyészség vádirata szerint az iskolai erőszak Szabolcsban, egy Nyíregyháza környéki településen történt tavaly tavasszal (ahogy azt megírtuk, a helyszín Kemecse volt). Az általános iskolában a távoli rokonságban álló gyermekek fogócskázni kezdtek az iskola udvarán – az esetről portálunkon is olvashattak.
A 11 éves kisfiút az egyik gyermekkorú lány a földre rántotta, majd a két másik, szintén gyermekkorú lány a földön fekvő fiúba többször belerúgott.
A bántalmazást csak egy iskolatársuk közbelépésére hagyták abba. A fiú a rugdosás következtében életveszéllyel járó sérülést szenvedett: hasűri vérzése lett, a lépe megrepedt, később el is kellett távolítani. Az egyik lány már betöltötte a 12. életévét, belátási képességgel rendelkezik, és bár még nincs 14 éves, a törvény szerint az életveszélyt okozó testi sértés miatt felelősségre vonható. Figyelemmel az életkorára, vele szemben próbára bocsátást indítványoz a vármegyei főügyészség azzal, hogy a fiútól bocsánatot kell kérnie.