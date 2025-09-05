Elképesztő brutalitás: úgy megrugdosták a fiút a szabolcsi iskolában, hogy megrepedt a lépe

Általános iskolai fogócskázás közben három lány úgy bántalmazta az egyik társukat, hogy a sértett maradandó fogyatékosságot szenvedett – az iskolai erőszak törvényi következményeiről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatta portálunkat.

Egyre gyakoribb az iskolai erőszak

Illusztráció: Shutterstock

Iskolai erőszak: a fiú életveszélyesen megsérült

A főügyészség vádirata szerint az iskolai erőszak Szabolcsban, egy Nyíregyháza környéki településen történt tavaly tavasszal (ahogy azt megírtuk, a helyszín Kemecse volt). Az általános iskolában a távoli rokonságban álló gyermekek fogócskázni kezdtek az iskola udvarán – az esetről portálunkon is olvashattak.