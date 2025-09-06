Ismeretlen tettes okozott kárt a parkoló autóban Nyíregyházán (fotókkal)

Ismeretlen tettes okozott kárt: egy parkoló személygépkocsiban jelentős kárt okozott egy ismeretlen tettes szombaton.

Fotók: Bordás Béla

Az eset Nyíregyházán, a Stadion utcán történt. A károsult gépjármű tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

