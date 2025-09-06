szeptember 6., szombat

2 órája

Ismeretlen tettes okozott kárt a parkoló autóban Nyíregyházán (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#Stadion utca#gépjármű

Parkoló személygépkocsi sérült. Ismeretlen tettes okozott kárt.

Szon.hu

Ismeretlen tettes okozott kárt: egy parkoló személygépkocsiban jelentős kárt okozott egy ismeretlen tettes szombaton.

Ismeretlen tettes okozott kárt Nyíregyházán
Ismeretlen tettes okozott kárt Nyíregyházán
Fotók: Bordás Béla

Ismeretlen tettes okozott kárt

Az eset Nyíregyházán, a Stadion utcán történt. A károsult gépjármű tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen. tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Ismeretlen tettes okozott kárt Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

 

 

