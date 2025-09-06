Nyíregyháza
Ismeretlen tettes okozott kárt a parkoló autóban Nyíregyházán (fotókkal)
Parkoló személygépkocsi sérült. Ismeretlen tettes okozott kárt.
Ismeretlen tettes okozott kárt: egy parkoló személygépkocsiban jelentős kárt okozott egy ismeretlen tettes szombaton.
Ismeretlen tettes okozott kárt
Az eset Nyíregyházán, a Stadion utcán történt. A károsult gépjármű tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Ismeretlen tettes okozott kárt NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
