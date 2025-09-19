Itt következett be a baj Nyíregyházán! (fotókkal)

Elnézte a kanyarodás az ívét a Huszár soron, Nyíregyházán pénteken egy gépjármű, a sikertelen manőver következtében eltört egy jelzőlámpát.

Baj lett az elvétett kanyarodásból.

Fotó: Bordás Béla

Emiatt hétfőig ott sárgán villog a lámpa, kérik a közlekedők megértését, odafigyelését...