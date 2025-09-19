Jujj...
2 órája
Itt következett be a baj Nyíregyházán! (fotókkal)
Nagy baj lett a manőverből... Bekövetkezett a baj Nyíregyházán.
Baj történt Nyíregyházán.
Fotó: Bordás Béla
Elnézte a kanyarodás az ívét a Huszár soron, Nyíregyházán pénteken egy gépjármű, a sikertelen manőver következtében eltört egy jelzőlámpát.
Baj lett a dologból...
Emiatt hétfőig ott sárgán villog a lámpa, kérik a közlekedők megértését, odafigyelését...
Ezt ne hagyja ki!Gyász
2 órája
Felfoghatatlan veszteség érte a nyíregyházi zenei életet: elhunyt a közkedvelt énekes, pedagógus
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre