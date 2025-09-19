szeptember 19., péntek

Jujj...

1 órája

Itt következett be a baj Nyíregyházán! (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#Huszár sor#manőver

Nagy baj lett a manőverből... Bekövetkezett a baj Nyíregyházán.

Szon.hu
Itt következett be a baj Nyíregyházán! (fotókkal)

Baj történt Nyíregyházán.

Fotó: Bordás Béla

Elnézte a kanyarodás az ívét a Huszár soron, Nyíregyházán pénteken egy gépjármű, a sikertelen manőver következtében eltört egy jelzőlámpát.

Baj lett az elvétett kanyarodásból.
Fotó: Bordás Béla

Baj lett a dologból...

Emiatt hétfőig ott sárgán villog a lámpa, kérik a közlekedők megértését, odafigyelését...

 


 

