Katasztrófavédelem

4 órája

Frontális baleset és kigyulladt épület – mozgalmas volt a hétvége a tűzoltóknál

A hétvége sem telt el kellemetlen történések nélkül. A katasztrófavédelem munkatársait több helyre is riasztották.

Szon.hu

Katasztrófavédelem: Péntek reggel hét óra előtt egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze Nyírlövőnél. A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokba sodródtak – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

Hírösszefoglaló a katasztrófavédelemtől
Hírösszefoglaló a katasztrófavédelemtől
Forrás: katasztrófavédelem: Nyíregyházi HTP

A 4102-es számú úton, Sényő közelében is történt baleset péntek reggel. Egy traktor és egy személygépkocsi frontálisan ütközött össze. A nyíregyházi tűzoltóság darujával és feszítővágóval avatkoztak be a nyíregyházi hivatásos tűzoltók: a járműveket szétválasztották, a személygépkocsi sofőrjét feszítővágó használatával szabadították ki.

Sokkoló felvételek a Sényőnél történt halálos frontális balesetről

Fotók: Bordás Béla

Nem sokkal később arról érkezett bejelentés, hogy Nyírpazonyban, a Kabalási úton kigyulladt egy épület. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres fa építmény. A lángok a mellette lévő lakóházra is átterjedtek, abban nem tartózkodott senki. A tüzet az egységek négy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották. Az ingatlanban több gázpalackot tároltak, azok közül a tűzoltók már többet kihoztak.

Szombaton tűz ütött ki egy nyíribronyi fatelepen

Az Újtelep utcában egy körülbelül kétszázötven négyzetméteres épület sarkában fa, faapríték, fűrészpor gyulladt meg. A telepen tartózkodók két gázpalackot kivittek a tégla falazatú, lemezfedésű épületből. A baktalórántházi és nyírbátori hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, akik teljes légzésvédelem mellett előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A rajok kiszellőztették, átvizsgálták az épületet. 

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy nagyvarsányi családi házban. A jelzéskor az ingatlanban cserépkályhával fűtöttek. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók mérései a cserépkályha mellett kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A fűtés más módon megoldott. Az esetről értesítették a kéményseprőket. 

Vasárnapi összefoglaló

Vasárnap hajnalban két személygépkocsi ütközött össze a 38-as főút 27-es kilométerszelvényének közelében, Nyírteleknél. Az egyik autóba beszorult egy utas, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó használatával szabadítottak ki. 

Durva látvány: friss fotók a nyírteleki balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Terményszárító és a benne tárolt 15 mázsa száraz dohány égett teljes terjedelmében tegnap hajnalban a 493-as út 12-es kilométerszelvényének közelében, Nyírgyulajnál. A nyírbátori és a baktalórántházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. 

Száz négyzetméteren égett száraz fű vasárnap délelőtt Nyíregyháza Darázs dűlőnél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a szabadtéri tüzet.

