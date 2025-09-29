Frontális baleset és kigyulladt épület – mozgalmas volt a hétvége a tűzoltóknál

Szombaton tűz ütött ki egy nyíribronyi fatelepen

Az Újtelep utcában egy körülbelül kétszázötven négyzetméteres épület sarkában fa, faapríték, fűrészpor gyulladt meg. A telepen tartózkodók két gázpalackot kivittek a tégla falazatú, lemezfedésű épületből. A baktalórántházi és nyírbátori hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, akik teljes légzésvédelem mellett előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A rajok kiszellőztették, átvizsgálták az épületet.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy nagyvarsányi családi házban. A jelzéskor az ingatlanban cserépkályhával fűtöttek. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók mérései a cserépkályha mellett kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A fűtés más módon megoldott. Az esetről értesítették a kéményseprőket.

Vasárnapi összefoglaló

Vasárnap hajnalban két személygépkocsi ütközött össze a 38-as főút 27-es kilométerszelvényének közelében, Nyírteleknél. Az egyik autóba beszorult egy utas, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó használatával szabadítottak ki.