Kórházi dráma Nyíregyházán–késsel támadt az urológusra a dühöngő beteg
Késelés, ütlegelés a kórházban, orvosi rendelőben. Késsel támadt a nyíregyházi kórházban egy kezelőorvosra a beteg, mivel az orvos, az ápoló közfeladatot ellátó személy, akár öt évre is börtönbe kerülhet a tettes.
Óriási felháborodást váltott ki, hogy hétfő este a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban az urológiai osztályon egy beteg késsel támadt a kezelőorvosára.
Mint portálunkon is megírtuk, a dühöngő férfit a biztonsági szolgálat emberei fogták le, amíg a rendőrség a helyszínre érkezett és bilincsben elvitte a támadót, aki ellen garázdaság miatt indult büntetőeljárás.
Döbbenetes eset a nyíregyházi kórházban! Késsel támadt orvosára egy beteg
Aki közfeladatot ellátó személyre támad súlyosabb büntetésre számíthat
Az orvos, a gyógyszerész, az egészségügyi szakdolgozó, a mentős mind közfeladatot ellátó személynek minősülnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenységük végzése közben.
Aki közfeladatot ellátó személyt a munkája során bántalmaz, a foglalkozása ellátását akadályozza, netán erőszakkal, illetve fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
– osztotta meg közösségi oldalán a Nemzeti Védelmi Szolgálat.
A nyíregyházi kórház urológiai osztályán történtek sajnos nem egyediek, orvosokat, ápolókat többször ért már támadás a hazai egészségügyi intézményekben, kórházban, szakrendelésen, orvosi rendelőben. Volt, amikor szintén késsel rontott rá a dühöngő beteg a doktorra, volt, amikor ütlegelték, fenyegették a kezelőorvost. Összegyűjtöttünk néhány esetet.
Késsel támadt a Honvédkórházban, dühöngő nagymama Pécsett
Egy beteg késsel szúrta meg az őt ellátó ügyeletes orvost 2022. június 2-án 23 óra 20 perc körül Budapesten, egy VI. kerületi Honvédkórházban, a rendőrök a helyszínen elfogták az 54 éves G. Imrét. A 39 éves orvos a szúrás következtében életveszélyesen megsérült. A bűncselekmény körülményeit a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlet gyanúja miatt elrendelt eljárás keretében vizsgálja; G. Imrét a rendőrök jelenleg kórházban őrzik – közölte a police.hu.
Egy 36 éves férfi Hernádszentandráson a háziorvosához visszatérve elővett egy több mint 10 cm pengehosszúságú kést és rátámadt; az orvos könnyebb nyaki sérüléssel megúszta, a támadót őrizetbe vették, emberölési kísérlet miatt indult ellene eljárás – írta a boon.
Az unokáját kezelő gyermekorvosra és egy szakápolóra támadt egy pécsi nagymama, mert azt hitte, hogy újszülött unokáját engedély nélkül műtötték meg, bár ebben tévedett. Az ügyeletes orvost szidta, nyakon ragadta, majd a fejét az orvosi szoba ajtajába verte, miközben számon kérte. A harcias nagyit végül egy szakápoló húzta le az orvosról, de az idős asszony őt is torkon ragadta, és megszorította a nyakát. Közben a doktor az orvosi szobába menekült, és hívta a rendőrséget. Az 58 éves nőt közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség – írta meg az idén januárban a sonline.
Még 2022 júliusában egy 48 éves férfi láthatóan ittas állapotban bement egy XX. kerületi a Jahn Ferenc kórházba és szóváltásba keveredett egy ott dolgozó orvossal, majd rátámadt. A dulakodás közben a férfinél lévő gáz-és riasztófegyver elsült. Szerencsére senki sem sérült meg – adja hírül a police.hu.
A beteg zavart tudatállapotba kerül
A hétfőn történtekkel kapcsolatban megkérdeztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházat is. Többek között arra kérdeztünk rá, hogy történt-e már hasonló támadás bármelyik Szabolcs vármegyei tagkórházunkban, s hogyan lehet ilyen helyzetekre felkészíteni az orvosokat, szakdolgozókat.
Válaszukban azt írták: „Az egészségügyben sajnos előfordulhat, hogy egyes betegek zavart tudatállapotba kerülnek kezelés előtt, vagy után, különösen műtétet igénylő beavatkozásoknál. Az ilyen helyzetek kezelésére a személyzet felkészült, szükség esetén a biztonsági szolgálat is a segítségükre siet. Fontos számunkra, hogy munkatársaink biztonságban láthassák el feladataikat.”
