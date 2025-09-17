Kórházi dráma Nyíregyházán–késsel támadt az urológusra a dühöngő beteg

Aki közfeladatot ellátó személyre támad súlyosabb büntetésre számíthat

Az orvos, a gyógyszerész, az egészségügyi szakdolgozó, a mentős mind közfeladatot ellátó személynek minősülnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenységük végzése közben.

Aki közfeladatot ellátó személyt a munkája során bántalmaz, a foglalkozása ellátását akadályozza, netán erőszakkal, illetve fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

– osztotta meg közösségi oldalán a Nemzeti Védelmi Szolgálat.

A nyíregyházi kórház urológiai osztályán történtek sajnos nem egyediek, orvosokat, ápolókat többször ért már támadás a hazai egészségügyi intézményekben, kórházban, szakrendelésen, orvosi rendelőben. Volt, amikor szintén késsel rontott rá a dühöngő beteg a doktorra, volt, amikor ütlegelték, fenyegették a kezelőorvost. Összegyűjtöttünk néhány esetet.

Késsel támadt a Honvédkórházban, dühöngő nagymama Pécsett

Egy beteg késsel szúrta meg az őt ellátó ügyeletes orvost 2022. június 2-án 23 óra 20 perc körül Budapesten, egy VI. kerületi Honvédkórházban, a rendőrök a helyszínen elfogták az 54 éves G. Imrét. A 39 éves orvos a szúrás következtében életveszélyesen megsérült. A bűncselekmény körülményeit a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlet gyanúja miatt elrendelt eljárás keretében vizsgálja; G. Imrét a rendőrök jelenleg kórházban őrzik – közölte a police.hu.​​

Egy 36 éves férfi Hernádszentandráson a háziorvosához visszatérve elővett egy több mint 10 cm pengehosszúságú kést és rátámadt; az orvos könnyebb nyaki sérüléssel megúszta, a támadót őrizetbe vették, emberölési kísérlet miatt indult ellene eljárás – írta a boon.