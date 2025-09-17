7 perce
Döbbenetes eset a nyíregyházi kórházban! Késsel támadt orvosára egy beteg
Megdöbbentő incidens történt a nyíregyházi Jósa András Kórházban. Egy feldühödött beteg késsel támadt rá kezelőorvosára. A biztonsági őrök fogták le, végül rendőrök bilincselték meg az osztályon.
Késsel támadt a férfi Nyíregyházán. Sokkoló eset történt hétfő éjszaka a Jósa András Tagkórház Urológiai Osztályán – értesült a tenyek.hu. Egy beteg – egyelőre ismeretlen okból – késsel esett neki a saját kezelőorvosának.
A helyszínen tartózkodók elmondása szerint a férfi rendkívül agresszívan viselkedett, a biztonsági személyzet lépett közbe és lefogták a férfit. A helyszínre érkeztek a rendőrök is és az ágyhoz bilincselték a férfit.
Késsel támadt a dühöngő férfi
A történteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette a tények.hu megkeresésére. Az ügy részleteit jelenleg is vizsgálják.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást egy kórházi kezelés alatt álló nyíregyházi férfi ellen, aki szeptember 15-én éjszaka agresszív, támadó magatartást tanúsított kezelőorvosával szemben. Az orvos segítségére érkező biztonsági szolgálat munkatársai a rendőrök megérkezése előtt megakadályozták, hogy a férfi önmagának, vagy másnak sérülést okozzon - válaszolta a Tényeknek a rendőrség.
Ez is érdekelheti:
Bedurrant a razzia Nyíregyházán! Az utcán állva szedik ki a rendőrök egymás után a kocsikat
Mi történhetett? Óriási hangrobbanásokkal lepték el egész Szabolcsot a vadászgépek! (fotóval, videóval)
Ekkora vásárt rég látott a Kossuth tér! Díj- és programdömping a belvárosban, fotókon és videókon a nyüzsgés!