Döbbenetes eset a nyíregyházi kórházban! Késsel támadt orvosára egy beteg

Késsel támadt a férfi Nyíregyházán. Sokkoló eset történt hétfő éjszaka a Jósa András Tagkórház Urológiai Osztályán – értesült a tenyek.hu. Egy beteg – egyelőre ismeretlen okból – késsel esett neki a saját kezelőorvosának.

Késsel támadt orvosára egy beteg Nyíregyházán. Rendőrök intézkedtek a helyszínen.

Fotó: illusztráció: szon-archív

A helyszínen tartózkodók elmondása szerint a férfi rendkívül agresszívan viselkedett, a biztonsági személyzet lépett közbe és lefogták a férfit. A helyszínre érkeztek a rendőrök is és az ágyhoz bilincselték a férfit.

Késsel támadt a dühöngő férfi

A történteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette a tények.hu megkeresésére. Az ügy részleteit jelenleg is vizsgálják.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást egy kórházi kezelés alatt álló nyíregyházi férfi ellen, aki szeptember 15-én éjszaka agresszív, támadó magatartást tanúsított kezelőorvosával szemben. Az orvos segítségére érkező biztonsági szolgálat munkatársai a rendőrök megérkezése előtt megakadályozták, hogy a férfi önmagának, vagy másnak sérülést okozzon - válaszolta a Tényeknek a rendőrség.

