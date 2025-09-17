Kigyulladt egy autó Kisvárdán

A Városmajor utcában csaptak fel a lángok. Kigyulladt egy személyautó Kisvárdán, a Városmajor utcában. A jármű motortere és a belseje égett. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Kigyulladt egy személyautó Kisvárdán

Forrás: Illusztráció: katasztrófavédelem

