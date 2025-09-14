Baleset
1 órája
Kisteherautós baleset! Négy ember sodródott veszélybe a 41-es úton!
Irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.
Kisteherautóval ütközött.
Forrás: illusztráció
Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Napkor térségében, a 41-es főút 11-es kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében a személyautó az árokba került. A nyíregyházi hivatásos és a napkori önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. Az egységek mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, beavatkozásuk idejére irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre