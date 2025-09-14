szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kisteherautós baleset! Négy ember sodródott veszélybe a 41-es úton!

Címkék#baleset#napkori#kisteherautós

Irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Szon.hu
Kisteherautós baleset! Négy ember sodródott veszélybe a 41-es úton!

Kisteherautóval ütközött.

Forrás: illusztráció

Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Napkor térségében, a 41-es főút 11-es kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében a személyautó az árokba került. A nyíregyházi hivatásos és a napkori önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. Az egységek mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, beavatkozásuk idejére irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu