Egy pillanat alatt történt a baj – kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán (fotók)

Több baleset is történt ma megyénkben. Lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között. A helyszínről egy 20 év körüli nőt és egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.