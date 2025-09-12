szeptember 12., péntek

Baleset

32 perce

Egy pillanat alatt történt a baj – kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán (fotók)

Címkék#ütközés#baleset#Nyíregyháza

Csattanással végződött a manőver az Északi körúton. Kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán.

Szon.hu

Kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán: csütörtök este kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán az Északi körúton. 

kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán
kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán
Fotók: Bordás Béla

Kisteherautó és személyautó ütközött Nyíregyházán: egy pillanat alatt történt a baj

Az egyik jármű kanyarodott a másik pedig egyenesen haladt amikor ütköztek. Személyi sérülés nem történt. A rendőrség a helyszínen intézkedett. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Több baleset is történt ma megyénkben. Lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között. A helyszínről egy 20 év körüli nőt és egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

Egy kisteherautó megcsúszott a kanyarban, átsodródott a szemközti sávba, ahol egy furgonnak és egy személykocsinak ütközött a 471-es főúton.

 

 

Baleset

