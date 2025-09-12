46 perce
Kisteherautók ütköztek, miután az egyik át sodródott a szembejövők közé
Műszaki mentések voltak csütörtökön. Kisteherautók ütköztek, Kótajnál motoros ütközött személygépkocsival.
Forrás: illusztráció / Bozsó Katalin
Megcsúszott egy kistehergépkocsi a 471-es úton tegnap reggel, Nyírcsászári és Nyírbátor között és másik kisteherautóval ütközött.
Kisteherautók ütköztek
A jármű a szemközti forgalmi sávba sodródott, nekiütközött egy másik kisteherautónak, majd egy személygépkocsinak. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Árokba csapódott egy személygépkocsi tegnap Tiszanagyfalunál, a 38-as főút 18-as kilométerszelvényénél. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót.
Motorkerékpár és személygépkocsi ütközött össze a 3823-as úton, Kótajnál. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították a rendőrség kiérkezéséig.
Két személygépkocsi ütközött össze tegnap este Nyíregyházán, a Kállói út elején. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Személyi sérülés nem történt.
