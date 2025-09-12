szeptember 12., péntek

Baleset

46 perce

Kisteherautók ütköztek, miután az egyik át sodródott a szembejövők közé

Műszaki mentések voltak csütörtökön. Kisteherautók ütköztek, Kótajnál motoros ütközött személygépkocsival.

Szon.hu
Ütközött két kisteherautó a tűzoltók tájékoztatása szerint, de motoros balesethez is vonult a katasztrófavédelem.

Forrás: illusztráció / Bozsó Katalin

Megcsúszott egy kistehergépkocsi a 471-es úton tegnap reggel, Nyírcsászári és Nyírbátor között és másik kisteherautóval ütközött.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több műszaki mentés is volt csütörtökön: kisteherautók ütköztek, de motoros balesethez is vonultak a tűzoltók tegnap.
Több baleset is történt csütörtökön: kisteherautók ütköztek, motoros balesethez is vonultak a tűzoltók.

Kisteherautók ütköztek

A jármű a szemközti forgalmi sávba sodródott, nekiütközött egy másik kisteherautónak, majd egy személygépkocsinak. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Árokba csapódott egy személygépkocsi tegnap Tiszanagyfalunál, a 38-as főút 18-as kilométerszelvényénél. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót.

Motorkerékpár és személygépkocsi ütközött össze a 3823-as úton, Kótajnál. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították a rendőrség kiérkezéséig. 

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap este Nyíregyházán, a Kállói út elején. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Személyi sérülés nem történt.

 

