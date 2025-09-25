2 órája
Három szabolcsi van most a legkeresettebb bűnözők között, az egyikük nő
Magyarország legkeresettebb bűnözői közül hárman szabolcs-szatmár-beregiek. A körözési toplista folyamatosan változik, a TOP 50-ben most egy fehérgyarmati nőt, egy kisvárdai és egy csengeri férfit találunk.
Férfiak és nők, idősebbek és fiatalok, magyarok és külföldiek, csaltak, loptak, raboltak, gyilkoltak, vagy azzal gyanúsítják őket. Ami közös bennük, hogy mindannyian szerepelnek a rendőrségi TOP50-ben. A körözési toplista alapján van, akit egy, mást már több mint egy évtizede keresnek, ám jól értenek a bujkáláshoz, így a rendőrség nem tudja felderíteni a tartózkodási helyüket.
A toplistára azok kerülhetnek fel, akiket
- legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett megalapozott gyanúja miatt elfogatóparanccsal köröznek;
- szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább öt év jogerősen kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt elfogatóparanccsal köröznek;
- ötnél több, különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja alapján vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal köröznek;
- bűntett megalapozott gyanúja alapján vagy bűntett elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal köröznek, és különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősülnek, vagy a bűncselekményt bűnszervezetben követték el;
- Továbbá, ha az eljáró szerv a lakosság biztonságérzetét nagymértékben vagy a közösséget számottevően érintő okból, bűnüldözési vagy büntetés-végrehajtási érdekből kiemelten kívánja megjeleníteni a elkövetőt a toplistán – olvasható az ORFK honlapján.
Körözési toplista: emberkereskedelem, csalás, fogolyszökés – ezzel kerültek most fel a Szabolcs vármegyeiek
Hosszú ideje szerepel a toplistás bűnözők között a csengeri Dienes Béla, akivel szemben két elfogatóparancs is érvényben van. Az elsőt a Fővárosi Törvényszék bv-csoportja költségvetési csalás miatt 2021 októberében bocsátotta ki, a másodikat pedig tavaly áprilisban, s immár európai elfogatóparancs is érvényben van vele szemben.
A 2000-ben Fehérgyarmaton szültetett Orgován Anita ellen gyakorlatilag az ország minden táján adtak már ki elfogatóparancsot. Többek között a székesfehérvári, ózdi, szekszárdi rendőrkapitányság, a Fővárosi, a Kaposvári, a Szombathelyi, a Nyíregyházi, a Budapest-környéki Törvényszék, az Ózdi Járásbíróság is, sőt már több európai elfogatóparancs alapján is körözik őt csalás miatt.
A Kisvárdán 1997-ben szültetett Tóth Dávid ellen két elfogatóparancs van érvényben. Az egyiket 2025. augusztus 5-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság adta ki emberkereskedelem 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. A Kisvárdai Rendőrkapitányság 2025. augusztus 4-én fogolyszökés miatt újabb elfogatóparancsot bocsátott ki a férfi ellen, de mindeddig – a lista a szerdai délutáni állapotot tükrözi – nem sikerült a nyomára bukkanni.
A rendőrség kéri a lakosságot, amennyiben valamelyiküket felismerik, vagy információval rendelkeznek a hollétéről, tegyenek bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.
Körözési toplista
- A listán szereplő személyeket a magyar rendőrség a velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi
- Azt kérik, hogy amennyiben valaki valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással
- A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges
