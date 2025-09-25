szeptember 25., csütörtök

Toplistás körözések

2 órája

Három szabolcsi van most a legkeresettebb bűnözők között, az egyikük nő

Magyarország legkeresettebb bűnözői közül hárman szabolcs-szatmár-beregiek. A körözési toplista folyamatosan változik, a TOP 50-ben most egy fehérgyarmati nőt, egy kisvárdai és egy csengeri férfit találunk.

Munkatársunktól
Most három szabolcsi születésű személy szerepel a körözési toplistán

Forrás: Police.hu

Férfiak és nők, idősebbek és fiatalok, magyarok és külföldiek, csaltak, loptak, raboltak, gyilkoltak, vagy azzal gyanúsítják őket. Ami közös bennük, hogy mindannyian szerepelnek a rendőrségi TOP50-ben. A körözési toplista alapján van, akit egy, mást már több mint egy évtizede keresnek, ám jól értenek a bujkáláshoz, így a rendőrség nem tudja felderíteni a tartózkodási helyüket.

A körözési toplista folyamatosan változik, van, aki ellen több elfogatóparancsot is kiadtak már
Forrás: Police.hu

A toplistára azok kerülhetnek fel, akiket

  • legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett megalapozott gyanúja miatt elfogatóparanccsal köröznek;
  • szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább öt év jogerősen kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt elfogatóparanccsal köröznek;
  • ötnél több, különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja alapján vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal köröznek; 
  • bűntett megalapozott gyanúja alapján vagy bűntett elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal köröznek, és különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősülnek, vagy a bűncselekményt bűnszervezetben követték el;
  • Továbbá, ha az eljáró szerv a lakosság biztonságérzetét nagymértékben vagy a közösséget számottevően érintő okból, bűnüldözési vagy büntetés-végrehajtási érdekből kiemelten kívánja megjeleníteni a elkövetőt a toplistán – olvasható az ORFK honlapján.

Körözési toplista: emberkereskedelem, csalás, fogolyszökés – ezzel kerültek most fel a Szabolcs vármegyeiek

Hosszú ideje szerepel a toplistás bűnözők között a csengeri Dienes Béla, akivel szemben két elfogatóparancs is érvényben van. Az elsőt a Fővárosi Törvényszék bv-csoportja költségvetési csalás miatt 2021 októberében bocsátotta ki, a másodikat pedig tavaly áprilisban, s immár európai elfogatóparancs is érvényben van vele szemben. 

A körözési toplistán régóta szerepel a csengeri Dienes Béla
Forrás:  Police.hu

A 2000-ben Fehérgyarmaton szültetett Orgován Anita ellen gyakorlatilag az ország minden táján adtak már ki elfogatóparancsot. Többek között a székesfehérvári, ózdi, szekszárdi rendőrkapitányság, a Fővárosi, a Kaposvári, a Szombathelyi, a Nyíregyházi, a Budapest-környéki Törvényszék, az Ózdi Járásbíróság is, sőt már több európai elfogatóparancs alapján is körözik őt csalás miatt.  

Európai elfogatóparancs alapján is körözik a fehérgyarmati születésű Orgován Anitát
Forrás: Police.hu

A Kisvárdán 1997-ben szültetett Tóth Dávid ellen két elfogatóparancs van érvényben. Az egyiket 2025. augusztus 5-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság adta ki emberkereskedelem 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. A Kisvárdai Rendőrkapitányság 2025. augusztus 4-én fogolyszökés miatt újabb elfogatóparancsot bocsátott ki a férfi ellen, de mindeddig – a lista a szerdai délutáni állapotot tükrözi – nem sikerült a nyomára bukkanni.

Emberkereskedelem és fogolyszökés miatt került a toplistás kötözések listájára a kisvárdai Tóth Dávid
Forrás:  Police.hu

A rendőrség kéri a lakosságot, amennyiben valamelyiküket felismerik, vagy információval rendelkeznek a hollétéről, tegyenek bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.

Körözési toplista

  • A listán szereplő személyeket a magyar rendőrség a velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi
  • Azt kérik, hogy amennyiben valaki valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással
  • A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges

 

