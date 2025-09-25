Három szabolcsi van most a legkeresettebb bűnözők között, az egyikük nő

Férfiak és nők, idősebbek és fiatalok, magyarok és külföldiek, csaltak, loptak, raboltak, gyilkoltak, vagy azzal gyanúsítják őket. Ami közös bennük, hogy mindannyian szerepelnek a rendőrségi TOP50-ben. A körözési toplista alapján van, akit egy, mást már több mint egy évtizede keresnek, ám jól értenek a bujkáláshoz, így a rendőrség nem tudja felderíteni a tartózkodási helyüket.

A körözési toplista folyamatosan változik, van, aki ellen több elfogatóparancsot is kiadtak már

A toplistára azok kerülhetnek fel, akiket

legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett megalapozott gyanúja miatt elfogatóparanccsal köröznek;

szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább öt év jogerősen kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt elfogatóparanccsal köröznek;

ötnél több, különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja alapján vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal köröznek;

bűntett megalapozott gyanúja alapján vagy bűntett elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal köröznek, és különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősülnek, vagy a bűncselekményt bűnszervezetben követték el;

Továbbá, ha az eljáró szerv a lakosság biztonságérzetét nagymértékben vagy a közösséget számottevően érintő okból, bűnüldözési vagy büntetés-végrehajtási érdekből kiemelten kívánja megjeleníteni a elkövetőt a toplistán – olvasható az ORFK honlapján.

Körözési toplista: emberkereskedelem, csalás, fogolyszökés – ezzel kerültek most fel a Szabolcs vármegyeiek

Hosszú ideje szerepel a toplistás bűnözők között a csengeri Dienes Béla, akivel szemben két elfogatóparancs is érvényben van. Az elsőt a Fővárosi Törvényszék bv-csoportja költségvetési csalás miatt 2021 októberében bocsátotta ki, a másodikat pedig tavaly áprilisban, s immár európai elfogatóparancs is érvényben van vele szemben.

A 2000-ben Fehérgyarmaton szültetett Orgován Anita ellen gyakorlatilag az ország minden táján adtak már ki elfogatóparancsot. Többek között a székesfehérvári, ózdi, szekszárdi rendőrkapitányság, a Fővárosi, a Kaposvári, a Szombathelyi, a Nyíregyházi, a Budapest-környéki Törvényszék, az Ózdi Járásbíróság is, sőt már több európai elfogatóparancs alapján is körözik őt csalás miatt.