3 órája
Kattant a bilincs: elfogták a 20 éves vajai körözött férfit
Elfogtak egy 20 éves vajai lakost. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.
A Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 7-én elfogtak egy 20 éves vajai lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot, mert a jogerősen kiszabott közérdekű munka büntetését önként nem teljesítette. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A Kisvárdai Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 7-én elfogtak egy 41 éves kékcsei lakost. A férfi a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg ezért azt a Kisvárdai Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében a férfit előállították a rendőrkapitányságra – olvasható a police.hu oldalon.
Ajánljuk még:
Már nem tudták megmenteni az életét. Vonatgázolás történt hétfő hajnalban. Tragikus baleset történt hétfőn. A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S50-es vonat (2629) Albertirsán elgázolt egy embert, aki a balesetben meghalt. A vonat utasait a katasztrófavédelem a helyszínen átszállította egy Budapestre tartó Z50-es vonatra (2839).
Egyszerűen kidobta a kertkapun és magára hagyta a nőt. Borzasztó bűncselekmény történt vármegyénkben. Brutális bűncselekmény történt Szabolcsban. Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárásban a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2025. szeptember 5-én egy hónap időtartamra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki megverte, majd magára hagyta ismerősét.
Bővebben az esetről az alábbi linkre kattintva olvashat.
Baleset történt vasárnap este a Korányi közben, három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett, amikor a lejtőn megindult a bevásárlókocsi a benne ülő gyerek kiesett és fejsérüléseket szenvedett. A mentők kórházba szállították.
Bevásárlókocsival játszottak a gyerekek, de csúnya vége lett – mentőt kellett hívni
Alig kezdődött meg a hét, már egy durva baleset Nyíregyházán – egy embert kórházba szállítottak