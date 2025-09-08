A Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 7-én elfogtak egy 20 éves vajai lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot, mert a jogerősen kiszabott közérdekű munka büntetését önként nem teljesítette. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.

Kattant a bilincs: elfogták a 20 éves vajai körözött férfit

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A Kisvárdai Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 7-én elfogtak egy 41 éves kékcsei lakost. A férfi a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg ezért azt a Kisvárdai Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében a férfit előállították a rendőrkapitányságra – olvasható a police.hu oldalon.

