Rendőrség

5 órája

Kattant a bilincs: elfogták a 20 éves vajai körözött férfit

Címkék#Kisvárdai Rendőrkapitányság#vajai#bilincs#körözött#őrizet#körözött személy#Kisvárdai Járásbíróság

Elfogtak egy 20 éves vajai lakost. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.

Szon.hu

A Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 7-én elfogtak egy 20 éves vajai lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot, mert a jogerősen kiszabott közérdekű munka büntetését önként nem teljesítette. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.

Körözött férfi őrizetben, elzárás
Kattant a bilincs: elfogták a 20 éves  vajai körözött férfit
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

A Kisvárdai Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 7-én elfogtak egy 41 éves kékcsei lakost. A férfi a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg ezért azt a Kisvárdai Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében a férfit előállították a rendőrkapitányságra – olvasható a police.hu oldalon.

