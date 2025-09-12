Valami elpattant Nagykállón… a közlekedés szégyene, amit a kamera felvett – videóval

Közlekedési őrület! Döbbenetes közúti helyzeteket gyűjtött össze a bpiautosok.hu: öt olvasói videó mutatja be, amikor sofőrök teljesen figyelmen kívül hagyták a szabályokat.

Olykor az őrültek rászabadulnak az utakra - a közlekedés legrosszabb pillanatai!

Forrás: bpiautosok.hu

A közlekedés mindig nehéz... De az ész megáll a nagykállói felvételt látva!

Az egyik felvételen Nagykállóban egy fehér Suzuki járdán és kerékpárúton haladva majdnem karambolozott egy kihajtó autóval. A videóban további hasonló esetek is láthatók – súlyos szabálysértések, amelyek a közlekedésbiztonságot veszélyeztetik.