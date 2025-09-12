szeptember 12., péntek

Őrület!

2 órája

Valami elpattant Nagykállón… a közlekedés szégyene, amit a kamera felvett – videóval

Öt meglepő esetet mutatott be a bpiautosok.hu olvasói felvételek alapján, amelyekben autósok látványosan megszegték a közlekedési szabályokat.

Szon.hu
Valami elpattant Nagykállón… a közlekedés szégyene, amit a kamera felvett – videóval

Amikor sajátos a felfogás arról, mi a szabályos közlekedés definíciója...

Forrás: bpiautosok.hu

Közlekedési őrület! Döbbenetes közúti helyzeteket gyűjtött össze a bpiautosok.hu: öt olvasói videó mutatja be, amikor sofőrök teljesen figyelmen kívül hagyták a szabályokat.

A közlekedés legpokolibb percei!
Olykor az őrültek rászabadulnak az utakra - a közlekedés legrosszabb pillanatai!
Forrás: bpiautosok.hu

A közlekedés mindig nehéz... De az ész megáll a nagykállói felvételt látva!

Az egyik felvételen Nagykállóban egy fehér Suzuki járdán és kerékpárúton haladva majdnem karambolozott egy kihajtó autóval. A videóban további hasonló esetek is láthatók – súlyos szabálysértések, amelyek a közlekedésbiztonságot veszélyeztetik.

 

