Őrület!
1 órája
Valami elpattant Nagykállón… a közlekedés szégyene, amit a kamera felvett – videóval
Öt meglepő esetet mutatott be a bpiautosok.hu olvasói felvételek alapján, amelyekben autósok látványosan megszegték a közlekedési szabályokat.
Amikor sajátos a felfogás arról, mi a szabályos közlekedés definíciója...
Forrás: bpiautosok.hu
Közlekedési őrület! Döbbenetes közúti helyzeteket gyűjtött össze a bpiautosok.hu: öt olvasói videó mutatja be, amikor sofőrök teljesen figyelmen kívül hagyták a szabályokat.
A közlekedés mindig nehéz... De az ész megáll a nagykállói felvételt látva!
Az egyik felvételen Nagykállóban egy fehér Suzuki járdán és kerékpárúton haladva majdnem karambolozott egy kihajtó autóval. A videóban további hasonló esetek is láthatók – súlyos szabálysértések, amelyek a közlekedésbiztonságot veszélyeztetik.
