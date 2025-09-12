1 órája
Szabolcs-Szatmár-Bereg a fekete listán, ezeken az útszakaszokon visszatérő vendég a halál (interaktív térképpel)
Kockázatos reggel és délután vezetni, további rossz ómen, ha péntek van. Átagosan csaknem 2,5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2024-ben Szabolcs-Szatmár-Beregben.
Szabolcs-Szatmár-Beregben tavaly napi átlagban 2,5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt
Ezernyi jó tanács, figyelmeztetés, fokozott ellenőrzés, bírság, elvett jogosítvány és jogerős bírósági döntés sem elég ahhoz, hogy hazánkban csökkenjen a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. Sőt, 2023-hoz képest, amikor 14 452 baleset történt, minimális növekedés tapasztalható. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott adatokat, e szerint 2024-ben 14 678 személyi sérüléses balesethez vonultak a rendőrök, mentők és tűzoltók.
A legtöbb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset júliusban történt tavaly
Ha tovább bontjuk a számot, akkor havonta 1223, harmincnapos hónappal számolva naponta 40,7 baleset történt. A KSH elemzésében kitér arra, hogy a legtöbb baleset péntekenként (2325) , a legkevesebb vasárnaponként (1657) volt. Kockázatosnak pedig hétköznap a reggel 7 és 8, valamint a délután 16 és 17 óra közötti időszak számít.
Évszakonkénti bontásban 4338 balesettel nyert a nyár, ezt követte az ősz (3701), a tavasz (3608) és a tél (3040). A legveszélyesebb hónap a július, tavaly 1491 baleset történt ebben a hónapban, a legkevesebb, 904 pedig februárban. A legszomorúbb nap címet április 30-a kaphatja az aznap történt 76 balesettel, ezt követte július 5-e, amikor 71 személyi sérüléses közlekedési balesetet regisztráltak.
A KSH készített egy interaktív térképet is az adatsorhoz, ezen jól látszik, hogy jellemzően a megyeszékhelyeken történik a legtöbb közlekedési baleset, így van ez Szabolcs-Szatmár-Beregben is.
S érdemes ránézni a KSH megyei bontásban közzétett adatsorára, mert tendenciában ugyanazt láthatjuk mint országosan. Míg 2023-ban 849 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt Szabolcs-Szatmár-Beregen, 2024-ben 885. A halálos balesetek számában sem találunk javuló tendenciát, míg 2023-ban 23 halálos baleset történt vármegyén útjain, addig 2024-ben 30, súlyos sérüléssel járó baleset 2023-ban 200, 2024-ben viszont 216 történt, így itt sem beszélhettünk pozitív változásról.
Ebben a cikkünkben nem csak a megyei adatokkal foglalkozunk, hanem azt is összegyűjtöttük, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok.
Az egyik az M3-as autópálya, csak itt tavaly 10 halálos baleset is történt hazánkban. A másik veszélyes szakasz Magyarország leghosszabb főútvonala, a 4-es számú főút, ahol 2024-ben 8 halálos baleset történt. A 4-es számú főút is szinte állandó szereplője a baleseti híradásoknak, ahogy a 49-es főúton a györteleki kanyarban is sok a karambol. Nyíregyházán veszélyes szakasz a Törzs utca, a Debreceni út, a Derkovits és a Dugonics utcák kereszteződése is.
Már az idei első félévi adatokat is tudjuk és szerencsére az mondhattuk, hogy az első hat hónapban országosan és vármegyei szinten is kedvezőek voltak a számok, de csak a tendenciát tekintve. Továbbra is sok a baleset, a figyelmetlenség és a tragédia az utakon. A közúti közlekedési balesetekben meghalt, és megsérült személyekről készült statisztikában is megfigyelhető egy csekély javulás, míg 2024 első hat hónapjában 550-en haltak vagy sérültek meg az utakon az 2025 első félévben 543-an.
