Szabolcs-Szatmár-Bereg a fekete listán, ezeken az útszakaszokon visszatérő vendég a halál (interaktív térképpel)

Ezernyi jó tanács, figyelmeztetés, fokozott ellenőrzés, bírság, elvett jogosítvány és jogerős bírósági döntés sem elég ahhoz, hogy hazánkban csökkenjen a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. Sőt, 2023-hoz képest, amikor 14 452 baleset történt, minimális növekedés tapasztalható. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott adatokat, e szerint 2024-ben 14 678 személyi sérüléses balesethez vonultak a rendőrök, mentők és tűzoltók.

Egy fiatal családapa halt meg 2024-ben a komorói karambolban; a személyi sérüléses közlekedési balesetek tavaly több életet követeltek mint egy évvel korábban

Fotó: tenyek.hu

A legtöbb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset júliusban történt tavaly

Ha tovább bontjuk a számot, akkor havonta 1223, harmincnapos hónappal számolva naponta 40,7 baleset történt. A KSH elemzésében kitér arra, hogy a legtöbb baleset péntekenként (2325) , a legkevesebb vasárnaponként (1657) volt. Kockázatosnak pedig hétköznap a reggel 7 és 8, valamint a délután 16 és 17 óra közötti időszak számít.

Évszakonkénti bontásban 4338 balesettel nyert a nyár, ezt követte az ősz (3701), a tavasz (3608) és a tél (3040). A legveszélyesebb hónap a július, tavaly 1491 baleset történt ebben a hónapban, a legkevesebb, 904 pedig februárban. A legszomorúbb nap címet április 30-a kaphatja az aznap történt 76 balesettel, ezt követte július 5-e, amikor 71 személyi sérüléses közlekedési balesetet regisztráltak.

Minél pirosabb, annál több baleset történt ott. A személyi sérüléses közlekedési balesetek száma sem országosan, sem Szabolcs-Szatmár-Beregben nem csökkent tavaly

Fotó: ksh.hu

A KSH készített egy interaktív térképet is az adatsorhoz, ezen jól látszik, hogy jellemzően a megyeszékhelyeken történik a legtöbb közlekedési baleset, így van ez Szabolcs-Szatmár-Beregben is.

S érdemes ránézni a KSH megyei bontásban közzétett adatsorára, mert tendenciában ugyanazt láthatjuk mint országosan. Míg 2023-ban 849 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt Szabolcs-Szatmár-Beregen, 2024-ben 885. A halálos balesetek számában sem találunk javuló tendenciát, míg 2023-ban 23 halálos baleset történt vármegyén útjain, addig 2024-ben 30, súlyos sérüléssel járó baleset 2023-ban 200, 2024-ben viszont 216 történt, így itt sem beszélhettünk pozitív változásról.

Ebben a cikkünkben nem csak a megyei adatokkal foglalkozunk, hanem azt is összegyűjtöttük, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok.