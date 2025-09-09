szeptember 9., kedd

Felelőtlen állattartás

3 órája

Harci kutyák támadtak egy járókelőre - életveszélyes sérüléseket szenvedett

Egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután három harci kutya kiszökött egy elhanyagolt ingatlanról, és rátámadt.

Szon.hu

Brutális kutyatámadás: három harci kutya támadt egy járókelőre, a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azokkal a vádlottakkal szemben, akik felelőtlen állattartásukkal hozzájárultak egy férfi életveszélyes sérüléseihez.

kutyatámadás
Brutális kutyatámadás - harci kutyák marcangoltak egy férfit
Forrás: MW

Az ítélet szerint a vádlottak a támadás idején öt harci kutyát tartottak közös ingatlanukban, azonban biztonságos őrzésükről hónapok óta nem gondoskodtak, a kerítés alatt tátongó lyukat nem javították ki. A pár felelőtlen mulasztása miatt 2022 áprilisában három kutya a kerítés alatti lyukon keresztül kiszökött és egy arra járó férfira támadt. A kutyák az áldozatot testszerte marcangolták, aki így életveszélyes állapotba került, életét csak az időben megkezdett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A csonkolással járó sérülések három-négy hónap alatt gyógyultak, a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett.

A vádlottakat a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 2-2 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását mindkettőjük esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlottak és védőik felmentés érdekében fellebbeztek.

Egy életen át viselheti a kutyatámadás következményeit

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. A vádlottakat a közvetlen életveszélyes sérülés bekövetkezéséért a gondatlanság súlyosabb formája terheli. Hanyagságuk miatt a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást szenvedett, melynek következményeit egész életen át viselnie kell. Erre tekintettel a fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottakkal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki - tájékoztatott a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

