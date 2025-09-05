szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukott!

5 órája

Ledöbbentek, mit rejtegetett a gyümölcstea-keverékben Nyíregyházán! (videóval)

Címkék#Újfehértó#tasak#mérleg

Szon.hu
Ledöbbentek, mit rejtegetett a gyümölcstea-keverékben Nyíregyházán! (videóval)

Forrás: police.hu

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói a DELTA Program keretében két dílert kapcsoltak le a napokban. A személyautóval közlekedő 29 éves gyulaházai V. Á.-t, aki a gyanú szerint rendszeresen árusított drogot Újfehértón fogták el a rendőrök. A ruházatából droggyanús fehér masszát foglaltak le, valamint a mintavétel a szervezetében is kábítószer jelenlétét igazolta. 

Forrás: police.hu
 

A 25 éves buji B. B.-t – aki viszonteladóként heti rendszerességgel V. Á.- tól vásárolta a drogot – egyik ügyletének bonyolítása közben Nyíregyházán érték tetten a rendőrök, és megtalálták az eladásra szánt kábítószert. Mindkét férfi lakásában tartottak kutatást a rendőrök, és összesen 200 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer-kereskedelmi tevékenységet igazoló eszközöket: mobiltelefonokat, digitális mérlegeket, önzáró tasakokat, valamint vagyonvisszaszerzés keretében pénzt, karórát, és arany ékszereket foglaltak le. B. B. Nyíregyházán és vonzáskörzetében kiterjedt fogyasztói körrel rendelkezett. A rendőrök közülük több fogyasztót is kihallgattak, akik ellen szintén eljárás indult. A rendőrség célja a teljes körű felderítés, így a gyanúsítottak köre várhatóan tovább bővül majd.

 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói V. Á.-t, és B. B.-t kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu