Ledöbbentek, mit rejtegetett a gyümölcstea-keverékben Nyíregyházán! (videóval)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói a DELTA Program keretében két dílert kapcsoltak le a napokban. A személyautóval közlekedő 29 éves gyulaházai V. Á.-t, aki a gyanú szerint rendszeresen árusított drogot Újfehértón fogták el a rendőrök. A ruházatából droggyanús fehér masszát foglaltak le, valamint a mintavétel a szervezetében is kábítószer jelenlétét igazolta.

Forrás: police.hu

A 25 éves buji B. B.-t – aki viszonteladóként heti rendszerességgel V. Á.- tól vásárolta a drogot – egyik ügyletének bonyolítása közben Nyíregyházán érték tetten a rendőrök, és megtalálták az eladásra szánt kábítószert. Mindkét férfi lakásában tartottak kutatást a rendőrök, és összesen 200 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer-kereskedelmi tevékenységet igazoló eszközöket: mobiltelefonokat, digitális mérlegeket, önzáró tasakokat, valamint vagyonvisszaszerzés keretében pénzt, karórát, és arany ékszereket foglaltak le. B. B. Nyíregyházán és vonzáskörzetében kiterjedt fogyasztói körrel rendelkezett. A rendőrök közülük több fogyasztót is kihallgattak, akik ellen szintén eljárás indult. A rendőrség célja a teljes körű felderítés, így a gyanúsítottak köre várhatóan tovább bővül majd.