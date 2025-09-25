2 órája
Láthatatlan erő söpört végig Szabolcs vármegyén: letört ágak és kidőlt fák okoztak káoszt
Tegnap több helyszínen is veszélyeztették a közlekedést kidőlt és törött fák. A letört fák Szabolcsban komoly akadályt jelentettek az utakon, a tűzoltók több helyen avatkoztak be.
Letört fák Szabolcsban: Szabolcsban tegnap váratlan káoszt okoztak a letört és kidőlt fák az utakon.
Letört fák Szabolcsban: nagy volt a káosz
Három sérült fával kapcsolatosan érkezett bejelentés tegnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelemhez. A 3821-es úton, Szabolcs település térségében a közúti forgalmat veszélyeztette egy lehasadt faág. Tiszavasváriban, az Ifjúság utcában egy fa kidőlt egy üres parkolóhelyre. A nyíregyházi Moszkva utcában forgalmi akadályt képezett egy kettétört, úttestre dőlt nagy méretű fa. Ezeken a helyszíneken az ibrányi és tiszavasvári önkormányzati, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be motoros láncfűrészekkel.
Növényi hulladékot égettek tegnap Nyírtasson, egy Dózsa úti ház udvarán. A lángok átterjedtek egy hetven négyzetméteres fa szerkezetű tárolóra. A kisvárdai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. –írta a katasztrófavédelem
