Katasztrófavédelem

2 órája

Láthatatlan erő söpört végig Szabolcs vármegyén: letört ágak és kidőlt fák okoztak káoszt

Tegnap több helyszínen is veszélyeztették a közlekedést kidőlt és törött fák. A letört fák Szabolcsban komoly akadályt jelentettek az utakon, a tűzoltók több helyen avatkoztak be.

Szon.hu

Letört fák Szabolcsban: Szabolcsban tegnap váratlan káoszt okoztak a letört és kidőlt fák az utakon.

Letört fák Szabolcsban: nagy volt a káosz
Letört fák Szabolcsban: nagy volt a káosz
Forrás: Illusztráció: katasztrófavédelem

Letört fák Szabolcsban: nagy volt a káosz

Három sérült fával kapcsolatosan érkezett bejelentés tegnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelemhez. A 3821-es úton, Szabolcs település térségében a közúti forgalmat veszélyeztette egy lehasadt faág. Tiszavasváriban, az Ifjúság utcában egy fa kidőlt egy üres parkolóhelyre. A nyíregyházi Moszkva utcában forgalmi akadályt képezett egy kettétört, úttestre dőlt nagy méretű fa. Ezeken a helyszíneken az ibrányi és tiszavasvári önkormányzati, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be motoros láncfűrészekkel.

Növényi hulladékot égettek tegnap Nyírtasson, egy Dózsa úti ház udvarán. A lángok átterjedtek egy hetven négyzetméteres fa szerkezetű tárolóra. A kisvárdai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. írta a katasztrófavédelem

