Vége a rettegésnek! Betörésre szakosodott bűnbandát kapcsoltak le a zsaruk (videó)

Lopás, betörés Szabolcsban: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Kemecsei Rendőrőrsének munkatársai a napokban azonosítottak és fogtak el egy betörésekre szakosodott társaságot. Az elkövetők Nyíregyházán és Vasmegyeren törtek be telephelyekre, valamint magánházak melléképületeibe és pincéibe, ahonnan szerszámgépeket, autóalkatrészeket, egyéb szerszámokat és használati tárgyakat tulajdonítottak el többmillió forint értékben. Az orvul szerzett vagyontárgyakat a bűncselekmény elkövetése után rövid időn belül eladták, és az így szerzett pénzen megosztoztak.

Lopás, betörés Szabolcsban: rendőrkézen a bűnbanda

Forrás: police.hu

A kemecsei rendőrök a vasmegyeri K. L.-t, és feleségét, K. D. M.-et, L. G. M.-et és barátnőjét a nagyhalászi N. A.-t, valamint a vasmegyeri S. M. I.-t lopás bűntett gyanújával kihallgatták. A nyomozók K. L.-t és L. G. M-et őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletüket, társaik szabadlábon védekezhetnek.

