Sziréna

3 órája

Vége a rettegésnek! Betörésre szakosodott bűnbandát kapcsoltak le a zsaruk (videó)

Osztoztak az orvul szerzett vagyontárgyak eladásából származó pénzen. Lopás miatt kell felelniük.

Szon.hu

Lopás, betörés Szabolcsban: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Kemecsei Rendőrőrsének munkatársai a napokban azonosítottak és fogtak el egy betörésekre szakosodott társaságot. Az elkövetők Nyíregyházán és Vasmegyeren törtek be telephelyekre, valamint magánházak melléképületeibe és pincéibe, ahonnan szerszámgépeket, autóalkatrészeket, egyéb szerszámokat és használati tárgyakat tulajdonítottak el többmillió forint értékben. Az orvul szerzett vagyontárgyakat a bűncselekmény elkövetése után rövid időn belül eladták, és az így szerzett pénzen megosztoztak.

Lopás, betörés Szabolcsban: rendőrkézen a bűnbanda
Lopás, betörés Szabolcsban: rendőrkézen a bűnbanda
Forrás: police.hu

Lopás, betörés Szabolcsban: rendőrkézen a bűnbanda

A kemecsei rendőrök a vasmegyeri K. L.-t, és feleségét, K. D. M.-et, L. G. M.-et és barátnőjét a nagyhalászi N. A.-t, valamint a vasmegyeri S. M. I.-t lopás bűntett gyanújával kihallgatták. A nyomozók K. L.-t és L. G. M-et őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletüket, társaik szabadlábon védekezhetnek.

