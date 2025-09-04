Kisbusznyi rendőr ment érte Nyíregyházán! Megdöbbentő, ki szorongatta bilincsbe verve a reklámszatyrát! – videóval

Lopás Szabolcsban: Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. A. ellen. A fiatal férfi február és április között 13-szor törtbe a város hétvégi házas, valamint újonnan épülő, lakóparkos övezetében ingatlanokba, ahonnan mezőgazdasági gépeket, horgászfelszereléseket, nagy értékű szerszámgépeket és építőanyagokat vitt el, több mint hatmillió forint értékben – olvasható a police.hu oldalon.

A nyíregyházi nyomozók felderítőmunkájának eredményeként azonosították és elfogták bűncselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható 24 éves férfit, aki a kihallgatásán beismerte tettét és a rendőrökkel együttműködve részletesen megmutatta, hogy melyik ingatlanból mit lopott el. A nyomozók az elvitt tárgyak jelentős részét megtalálták és lefoglalták.

A férfi a büntetőeljárás alatt szabadlábon védekezhetett, azonban a nyomozók tovább folytatták a felderítést és megállapították, hogy H. A. összefüggésbe hozható további vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével is.

A rendőrök a fiatal férfit március 2-án őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.