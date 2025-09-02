szeptember 2., kedd

Fejlesztés

1 órája

Bővül az M3-as, januártól fél áron lehet matricát venni

Címkék#M3#sztráda#fejlesztés

Az autópálya kétszer három sávos lesz, ami valójában kétszer négy, mivel a technikai sáv torlódás esetén használható lesz. A fejlesztés az M3-as autópályát is érinti.

Munkatársunktól
Bővül az M3-as, januártól fél áron lehet matricát venni

Idén harmadik alkalommal tartott sajtótájékoztatót a közlekedés és a közlekedésfejlesztés aktualitásairól Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen a tárcavezető autópálya-fejlesztésekről is beszélt. Szóba került az M3-as autópálya bővítése is. 

Az M3-as is a fejlesztés része
Az M3-as autópálya bővül a jövőben
Illusztráció: MW-archív

Az M3-as autópályát is bővítik

Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádája az M1-es autópálya, melynek felújítása szeptember 15-én kezdődik – írta meg az eseményről szóló tudósításában a Világgazdaság. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint az M1 bővítése része annak a tízéves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025–2034 között 299 kilométerrel nő az M1-es, az M7-es és az M3-as hossza, miközben 279 kilométer hosszúságú új sztráda is elkészül. Az autópálya így kétszer három sávos lesz, ami valójában kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén. A fejlesztés egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg. 

Fél áron vehetnek matricát 

A felújítás alatt, azaz a következő három-négy évben útlezárások, sávlezárások, terelések nehezítik majd a közlekedést. A kellemetlenségek kompenzálásaként ezen a szakaszon átalakítják az autópálya-matricák rendszerét. 

Azok, akik az érintett négy – Pest, Fejér,  Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron – vármegyében laknak, 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. 

Azaz a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg: szinte fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe. 

Kedvezmény

  • A kedvezmény csak a négy érintett vármegyékben élőkre és csak a személyautókra vonatkozik
  • Az átmenő forgalomban részt vevők továbbra is teljes áron vehetik meg az autópálya-matricákat
     

 

