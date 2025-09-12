szeptember 12., péntek

Durva!

1 órája

Szexhirdetésben mocskolta be volt párját, aztán machetét rántott: horror Kótajban

Címkék#gyermek#Kótajban#vádlott

Évekre börtönbe kerülhet az a férfi, aki évekig bántalmazta élettársát. Majd amikor az asszony elköltözött tőle, előkerült a machete, és azzal támadt rá.

Szon.hu
Előkerült a machete Kótajban.

Forrás: illusztráció / getty images

A vádirat szerint a vádlott és a sértett 7 évig élt élettársi kapcsolatban, mielőtt előkerült a machete.

A machete előtt sem volt gondtalan az életük

A második gyermek megszületését követően azonban a kapcsolatuk a férfi rendszeres alkohol fogyasztása miatt megromlott, és előbb szavakkal, majd 2022 nyarától tettleg is bántalmazta élettársát, több alkalommal megrúgta és megütötte őt. Ittasan többször őrjöngött a lakásban, miközben bútorokat, berendezési tárgyakat tört össze.

2023. augusztus 08-án ittasan ismét kötekedni kezdett a nővel, ordibált, poharakat dobált, majd újra bántalmazta az élettársát. Ezt megelégelte a sértett, és a gyermekekkel együtt másnap elköltözött.

A vádlott ebbe nem nyugodott bele, a nőt hamis bejelentésekkel a hatóságok előtt megpróbálta lejáratni, és attól sem riadt vissza, hogy a sértettről egy hamis erotikus tartalmú hirdetést jelentessen meg.

2024 júliusában, amikor a gyermekek az apa kótaji lakóhelyén voltak, a nőt értesítették, hogy a vádlott ittas, ezért a gyerekek felügyeletét nem tudja ellátni. A sértett ekkor élettársával azonnal a vádlott házához ment, és közölte a férfival, hogy elviszi a fiúkat.

Az erősen ittas állapotban lévő vádlott ezt megatagadta, majd a gyermekei szeme láttára, magához vett egy machetét, és azzal a sértett feje irányába sújtott. Az ütés megakadt a kapuban, illetve a nő védekezett, így a penge a felkarját érte. Ezután a vádlott az utcára kiment, és szitkozódva több esetben az előle menekülő nő felső teste irányába csapott. Két ütés a sértettet hátulról, a combján illetve a lábszárán érte.

A vádlott ezután a nő élettársának támadt, majd a ház előtt parkoló autóját szétverte, miközben abban az egyik fia már bent ült.

A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, garázdasággal, rongálással, kiskorú veszélyeztetésével, kapcsolati erőszakkal és információs rendszer megsértésével vádolja a férfit, vele szemben 4 év börtönbüntetés és 4 év közügyektől eltiltás a mértékes indítványa, melyet teljes egészében ki kell töltenie, ugyanis nem bocsátható feltételes szabadságra - tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő.

 

