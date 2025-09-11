1 órája
Macska miatt vonultak a tűzoltók Nyíregyházán!
Nem unatkoztak a tűzoltók tegnap sem. Macska is bajba került Szabolcsban.
Forrás: illusztráció / getty images
Fára mászott, de nem tudott lejönni egy macska Nyíregyházán, a Sólyom utcában. A helyi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével érték el, hozták le a macskát a fáról, majd átadták a gazdájának - derült ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.
Macska után baleset
Két személygépkocsi ütközött össze tegnap Nyíregyházán, az István utcában. A város hivatásos tűzoltói a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt.
Karambol NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Négy hektáron égett száraz fű és bozótos Nagyecseden, a Síp utca mögötti kerteknél. A mátészalkai hivatásos és a nagyecsedi önkéntes tűzoltók gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a szabadtéri tüzet. Nyolcszáz négyzetméteren lángolt alacsonyfüves vegetáció Pátrohánál. A kisvárdai hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Tiszalökön, a Galamb utcában százötven négyzetméteren égett száraz fű. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók avatkoztak be kéziszerszámokkal.
