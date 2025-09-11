Macska miatt vonultak a tűzoltók Nyíregyházán!

Fára mászott, de nem tudott lejönni egy macska Nyíregyházán, a Sólyom utcában. A helyi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével érték el, hozták le a macskát a fáról, majd átadták a gazdájának - derült ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Macska mentésen túl balesettel is volt dolguk a tűzoltóknak.

Fotó: Sipeki Péter

Macska után baleset

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap Nyíregyházán, az István utcában. A város hivatásos tűzoltói a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt.