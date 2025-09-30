1 órája
Változás a szabolcsi határon! Nem lesz elég az útlevél, egyéni aktákat nyitnak, ujjlenyomatot is vesznek
Az Európai Határregisztrációs Rendszer októberben indul, Szabolcs vármegye hat átkelőjét érinti. Az Ukrajnából érkezőknek egyéni aktát nyitnak, és ujjlenyomatot is vesznek a magyar-ukrán határon belépőktől.
A magyar-ukrán határon vezetik be először az Európai Határregisztrációs Rendszert, a harmadik országból érkezőktől ujjlenyomatot is vesznek majd a rendőrök
Fotó: MTI-archív
Az Európai Határregisztrációs Rendszert (EHR) a rendőrség először a magyar-ukrán határon, azt követően a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza. Az határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-étől vezetik be hazánkban.
Barabás, Lónya, Nagyhódos, Beregsurány, Záhony, Tiszabecs. Szabolcs-Szatmár-Beregben ezen a hat határátkelőn tudunk átjutni Ukrajnába, és itt léphetnek be azok, akik a schengeni-övezethez tartozó országokat, így Magyarországot is, vármegyénken keresztül szeretnének elérni.
A határforgalom pedig jelentős, mint a volt vármegyei rendőrfőkapitány, Farkas József dandártábornok elmúlt évről szóló beszámolójából kiderült,
ukrán viszonylatban a határátkelőkön több mint 4 millió 47 ezer személy, és csaknem egymillió átléptetése történt meg 2024-ben. A csengersimai határon bonyolódott a személyforgalom több mint 35 százaléka, az összes forgalom több mint 20 százaléka pedig a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó határátkelőket érintette. Csengersimánál 2 millió 685 ezer, Záhonynál 1 millió 200 ezer személy lépte át az államhatárt.
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekményt tavaly 11 504 volt, tiltott határátlépés és kísérlete miatt 49 szabálysértés történt, míg a határrendészeti szolgálati ág 115 közokirat-hamisítást derített fel.
Az Európai Határregisztrációs Rendszert a magyar-ukrán határon vezetik be először
– Az egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert azon harmadik országbeli állampolgárok számára vezetik be, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából. Az új rend bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint majd, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest – mondta néhány napja sajtótájékoztatón Czukor Gergely rendőr alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője.
Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarországon a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:
- útiokmányban szereplő adatait,
- a határátlépés helyét és idejét,
- arcképét és ujjlenyomatát,
- valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját – sorolta az alezredes.
Az EHR célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.
Felkészültek, fokozatosan vezetik be az új rendszert
Annak érdekében, hogy határainkon az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmány- és ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be
– fejtette ki a főosztályvezető.
Czukor Gergely hozzátette, hogy az új határforgalom-ellenőrző rendszer és a megújult eszközpark segítségével a hazánk rendőrsége biztosítani tudja az új rendszer fokozatos bevezetését, a hatékony és az előírások szerinti biztonságos határátlépést. Az október 12-én induló, 180 napos kezdeti időszak alatt több lépcsőben vezetik be az új szabályok szerinti ellenőrzést, amely első lépésben a magyar-ukrán határon, majd a magyar-szerb és végül pedig a légi határátkelőhelyeken valósul meg – olvasható a police.hu oldalon.
