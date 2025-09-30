Változás a szabolcsi határon! Nem lesz elég az útlevél, egyéni aktákat nyitnak, ujjlenyomatot is vesznek

Az Európai Határregisztrációs Rendszert (EHR) a rendőrség először a magyar-ukrán határon, azt követően a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza. Az határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-étől vezetik be hazánkban.

Tavaly több mint négymillió személy lépett át a magyar-ukrán határon, október 12-étől új Európai Határregisztrációs Rendszert vezetnek be hazánkban

Fotó: MTI-archív

Barabás, Lónya, Nagyhódos, Beregsurány, Záhony, Tiszabecs. Szabolcs-Szatmár-Beregben ezen a hat határátkelőn tudunk átjutni Ukrajnába, és itt léphetnek be azok, akik a schengeni-övezethez tartozó országokat, így Magyarországot is, vármegyénken keresztül szeretnének elérni.

A határforgalom pedig jelentős, mint a volt vármegyei rendőrfőkapitány, Farkas József dandártábornok elmúlt évről szóló beszámolójából kiderült,

ukrán viszonylatban a határátkelőkön több mint 4 millió 47 ezer személy, és csaknem egymillió átléptetése történt meg 2024-ben. A csengersimai határon bonyolódott a személyforgalom több mint 35 százaléka, az összes forgalom több mint 20 százaléka pedig a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó határátkelőket érintette. Csengersimánál 2 millió 685 ezer, Záhonynál 1 millió 200 ezer személy lépte át az államhatárt.

Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekményt tavaly 11 504 volt, tiltott határátlépés és kísérlete miatt 49 szabálysértés történt, míg a határrendészeti szolgálati ág 115 közokirat-hamisítást derített fel.

A beregsurányi határátkelőhelyen a nap 24 órájában lehet átlépni a magyar-ukrán-határt

Fotó: Mirkó István

Az Európai Határregisztrációs Rendszert a magyar-ukrán határon vezetik be először

– Az egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert azon harmadik országbeli állampolgárok számára vezetik be, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából. Az új rend bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint majd, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest – mondta néhány napja sajtótájékoztatón Czukor Gergely rendőr alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarországon a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

útiokmányban szereplő adatait,

a határátlépés helyét és idejét,

arcképét és ujjlenyomatát,

valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját – sorolta az alezredes.