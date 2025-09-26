Felkavaró történet: nevelője molesztálta a fiatal lányt Nyíregyházán

Molesztálás Nyíregyházán: a Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványozza annak a nevelőnek a letartóztatását, aki hatalmi viszonyával visszaélve a gondjaira bízott fiatal lányt szexuálisan molesztálta.

Molesztálás Nyíregyházán: felkavaró történet

Forrás: Illusztráció: Pexels.com

Molesztálás Nyíregyházán: a nevelője kényszerítette

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított gyermekfelügyelőként dolgozik az egyik szabolcsi lakásotthonban, ahol a kiskorú sértett is lakik. A férfi 2025. szeptember 13. napján éjszakai munkavégzése során, a lakásotthon udvarán a gondjaira bízott fiatal lányt magához ölelte, simogatta és megcsókolta. A kiskorú a férfit magától eltolta és a lakásotthonba bement.

Ezt követően a gyanúsított a fiatalnál tovább próbálkozott, az otthon nevelői helyiségébe a lányt behívta, a kanapéra ültette, és őt újra simogatta. A férfit a nyomozó hatóság szexuális kényszerítés minősített esete miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és őrizetbe vette.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség indítványozza a férfi letartóztatását, mert megalapozottan lehet tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, a sértettet, vagy tanúkat jogellenesen befolyásolná, és ezzel veszélyeztetné a bizonyítást. –tájékoztatta portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője

Ez is érdekelheti: