Baleset Nyíregyházán, mentők vitték el a motorost! - Fotók a helyszínről!

Motoros baleset történt a vármegyeszékhelyen.

Motoros baleset Nyíregyházán, mentő is érkezett a helyszínre

Fotó: Bordás Béla

Egy motoros és egy személyautó ütközött kedden délelőtt Nyíregyházán, a Rákóczi úton, a kétkerekű sofőrje ugyanis nekihajtott a gépkocsi csomagtartójának.

A mentők kórházba szállították a motorost, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.