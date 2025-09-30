Baleset Nyíregyházán, mentők vitték el a motorost! - Fotók a helyszínről!

szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Baleset

1 órája

Címkék#Nyíregyháza#motoros#baleset#rendőrség

Személygépkocsinak ütközött. Motoros baleset történt Nyíregyházán.

Szon.hu

Motoros baleset történt a vármegyeszékhelyen. 

Motoros baleset Nyíregyházán, mentő is érkezett a helyszínre
Fotó: Bordás Béla

Egy motoros és egy személyautó ütközött kedden délelőtt Nyíregyházán, a Rákóczi úton, a kétkerekű sofőrje ugyanis nekihajtott a gépkocsi csomagtartójának. 

A mentők kórházba szállították a motorost, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Fotók: Bordás Béla

