Az ország legjobbjai közé tartoznak „láthatatlan” szabolcsi tűzoltóink – lehet, hogy a hangjukat Te is ismered

A tűzoltói beavatkozások láthatatlan láncszemei a műveletirányítók, akik a háttérből koordinálnak. Munkájuk összetett és nagy felelősséggel jár. Az idén Balatonföldváron már ötödik alkalommal rendezték meg az ügyeleti szakmai versenyt, ahol a Szabolcs vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata csapatban és egyéni kategóriában is kiérdemelte a serleget.

Nyíri Péter, Magyar Csaba és Hadházi Tibor az idén két serleget gyűjtött be a műveletirányítók ügyeleti szakmai versenyén

Fotó: Szon

Műveletirányítók sikere az ügyeleti szakmai versenyen

Rikán fordul meg egyszerre három tűzoltó a szerkesztőségünkben, ezúttal Magyar Csaba tűzoltó alezredes, ügyeletvezető, Hadházi Tibor százados, főügyeletes, és Nyíri Péter törzszászlós, műveletirányító érkezett hozzánk. Nem jöttek üres kézzel, három serleget hoztak, hiszen tavaly a második helyen végeztek, most a csapat a bronzérmet szerezte meg, Hadházi Tibor egyéni kategóriában a második lett.

Mielőtt a versenyről, a megoldásra váró extrém helyzetekről, valóságos forgatókönyvek alapján összeállított feladatokról, a menet közbeni nehezítésekről, az elméleti tudást felmérő tesztről meséltek volna, rákérdeztünk a „láthatatlan” tűzoltók mindennapi feladataira. Szakmai tudásban, tapasztalatban hosszú évek, sőt évtizedek vannak a három tűzoltó mögött. Magyar Csaba jövőre ünnepli azt, hogy harminc évvel ezelőtt lett az állomány tagja, Hadházi Tibor 2007-ben szerelt fel, majd 2015-ben csatlakozott a műveletirányítókhoz, Nyíri Péter pedig 2011 óta viseli a tűzoltó egyenruhát.

Koordinálnak, adminisztrálnak

A műveletirányító az a karmester, aki a beavatkozás minden folyamatát összehangolja és koordinálja: egyszerre foglalkozik a beavatkozó állomány aktuális tevékenységével, a váltás biztosításával úgy, hogy közben percre pontosan naplózza az eseményeket, ha szükséges, egyeztet a társszervekkel, annak érdekében, hogy a beavatkozó tűzoltók és egységek minél hatékonyabban és gyorsabban tudjanak segíteni.

Ők azok a tűzoltók, akik a segélykérő hívásokat fogadják, és az információk birtokában képesek a káreset helyszínéhez a legközelebb lévő tűzoltóságról a megfelelő számú egységet, a szükséges felszereléssel rendelkező járműveket riasztani. Erről is meséltek podcast-ünkben, de a beszélgetésből az is kiderül, mit tesznek, amikor egyszerre – például viharkárnál – többszáz hívás érkezik a központba. Sokan talán a hangjukat is ismerik - hallgassák meg őket!