szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

5 órája

Az ország legjobbjai közé tartoznak „láthatatlan” szabolcsi tűzoltóink – lehet, hogy a hangjukat Te is ismered

Címkék#verseny#Szabolcs#műveletirányítás#Katasztrófavédemi Igazgatóság

Sokan talán ismerik a hangjukat, mert amikor segítségért telefonáltak, ők voltak a vonal végén. Ők a „láthatatlan” tűzoltók, a szabolcsi műveletirányítók, akik versenyhelyzetben is bizonyítottak, nem csak a mindennapokban.

Munkatársunktól

A tűzoltói beavatkozások láthatatlan láncszemei a műveletirányítók, akik a háttérből koordinálnak. Munkájuk összetett és nagy felelősséggel jár. Az idén Balatonföldváron már ötödik alkalommal rendezték meg az ügyeleti szakmai versenyt, ahol a Szabolcs vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata csapatban és egyéni kategóriában is kiérdemelte a serleget.

Nyíri Péter, Magyar Csaba és Hadházi Tibor az idén két serleget gyűjtött be a műveletirányítók ügyeleti szakmai versenyén
Nyíri Péter, Magyar Csaba és Hadházi Tibor az idén két serleget gyűjtött be a műveletirányítók ügyeleti szakmai versenyén
Fotó: Szon

Műveletirányítók sikere az ügyeleti szakmai versenyen 

Rikán fordul meg egyszerre három tűzoltó a szerkesztőségünkben, ezúttal Magyar Csaba tűzoltó alezredes, ügyeletvezető, Hadházi Tibor százados, főügyeletes, és Nyíri Péter törzszászlós, műveletirányító érkezett hozzánk. Nem jöttek üres kézzel, három serleget hoztak, hiszen tavaly a második helyen végeztek, most a csapat a bronzérmet szerezte meg, Hadházi Tibor egyéni kategóriában a második lett.

Mielőtt a versenyről, a megoldásra váró extrém helyzetekről, valóságos forgatókönyvek alapján összeállított feladatokról, a menet közbeni nehezítésekről, az elméleti tudást felmérő tesztről meséltek volna, rákérdeztünk a „láthatatlan” tűzoltók mindennapi feladataira. Szakmai tudásban, tapasztalatban hosszú évek, sőt évtizedek vannak a három tűzoltó mögött. Magyar Csaba jövőre ünnepli azt, hogy harminc évvel ezelőtt lett az állomány tagja, Hadházi Tibor 2007-ben szerelt fel, majd 2015-ben csatlakozott a műveletirányítókhoz, Nyíri Péter pedig 2011 óta viseli a tűzoltó egyenruhát.

Koordinálnak, adminisztrálnak

A műveletirányító az a karmester, aki a beavatkozás minden folyamatát összehangolja és koordinálja: egyszerre foglalkozik a beavatkozó állomány aktuális tevékenységével, a váltás biztosításával úgy, hogy közben percre pontosan naplózza az eseményeket, ha szükséges, egyeztet a társszervekkel, annak érdekében, hogy a beavatkozó tűzoltók és egységek minél hatékonyabban és gyorsabban tudjanak segíteni. 

Ők azok a tűzoltók, akik a segélykérő hívásokat fogadják, és az információk birtokában képesek a káreset helyszínéhez a legközelebb lévő tűzoltóságról a megfelelő számú egységet, a szükséges felszereléssel rendelkező járműveket riasztani. Erről is meséltek podcast-ünkben, de a beszélgetésből az is kiderül, mit tesznek, amikor egyszerre – például viharkárnál – többszáz hívás érkezik a központba. Sokan talán a hangjukat is ismerik - hallgassák meg őket!

 

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu